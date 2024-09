Brasil Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

Nenhuma aposta acertou as dezenas sorteadas: 20 - 33 - 34 - 40 - 43 - 57.

O sorteio do concurso 2.778 da Mega-Sena foi realizado na noite desta terça-feira (24), em São Paulo. O prêmio de R$ 9.755.251,26 acumulou. Nenhuma aposta acertou as dezenas sorteadas: 20 – 33 – 34 – 40 – 43 – 57, deixando o prêmio principal acumulado em R$ 14 milhões para o próximo sorteio, que ocorre nesta quinta-feira (26).

Com 5 acertos, 21 apostas ganhadoras vão receber R$ 89.854,85. Já com 4 acertos, 1.734 apostas levam para casa R$ 1.554,58. As apostas para a Mega podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas e também pela internet (no site ou aplicativo para celulares da Caixa). Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 5. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:

* Concurso 2.525 (1º de outubro de 2022) — R$ 317.853.788,54

* Concurso 2.150 (11 de maio de 2019) — R$ 289.420.865,00

* Concurso 2.237 (27 de fevereiro de 2020) — R$ 211.652.717,74

* Concurso 2.696 (5 de março de 2024) — R$ 206.475.189,75

* Concurso 1.764 (25 de novembro de 2015) — R$ 205.329.753,89

* Concurso 1.772 (22 de dezembro de 2015) — R$ 197.377.949,52

* Concurso 2.464 (19 de março de 2022) — R$ 189.381.872,36

* Concurso 2.745 (4 de julho de 2024) — R$ 162.788.325,19

* Concurso 2.562 (8 de fevereiro de 2023) — R$ 152.807.887,30

* Concurso 1.655 (22 de novembro de 2014) — R$ 135.315.118,96.

Para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena, denominado sena, é necessário obter coincidência entre seis dos números apostados e os seis números sorteados, de um total de seis dezenas (de um a sessenta), independentemente da ordem da aposta ou da ordem do sorteio.

O concurso prevê também a chance de se ganhar parte do prêmio máximo, pelo acerto da quina (apenas cinco dos números sorteados), ou da quadra (apenas quatro dos números sorteados), com prêmios significativamente menores que aquele que seria pago na ocorrência do acerto da sena, sendo o da quina maior que o da quadra.

A Mega-Sena foi criada pela Caixa Federal a partir da estrutura de uma antiga loteria, a Sena. O primeiro concurso foi realizado em 11 de março de 1996. Em 10 de outubro de 1999 foi pago um prêmio no valor de aproximadamente R$ 64 milhões para um apostador de Salvador, Bahia. O maior prêmio em concursos regulares — e maior premiação individual já registrada — foi pago para um único apostador: mais de R$ 289 milhões, em 11 de maio de 2019. Em 2008 foi lançada a Mega-Sena da Virada.

