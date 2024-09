Rio Grande do Sul Contrabando de grãos pela fronteira gaúcha com a Argentina é alvo de operação

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ofensiva conjunta da Polícia Federal e Receita Estadual cumpriu mandados em duas cidades do Noroeste do Estado. (Foto: Divulgação/Sefaz)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal (PF) e a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) deflagraram nessa terça-feira (24) uma operação conjunta contra um esquema de contrabando de soja e outros grãos da Argentina para o Brasil através de portos clandestinos do rio Uruguai no Noroeste gaúcho. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de Crissiumal e Tiradentes do Sul, além de Curitiba (PR).

Também faz parte da ofensiva o bloqueio de contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, em um total de quase R$ 81 milhões, além de criptomoedas. Houve, ainda, o recolhimento de dezenas de imóveis e automóveis de investigados.

Denominada “Tebas”, a operação mobilizou ao menos 14 auditores-fiscais e três técnicos tributários, com apoio de 54 agentes da PF. Conforme o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, a atuação interinstitucional é decisiva no combate a ilícitos tributários, inclusive no agronegócio: “O problema é recorrente nesta região do Estado e prejudica de forma significativa a concorrência leal e o livre mercado dessa importante commodity”.

Investigação

A investigação conjunta foi iniciada em 2021, quando fiscais encontram na região uma série de indícios de cargas sem identificação de origem ou com notas fiscais fraudulentas. Com isso, o foco passou a ser o provável contrabando de grãos da Argentina para o Rio Grande do Sul, por meio de balsas que cruzam o rio Uruguai.

O avanço da apuração permitiu detalhar um esquema de fraude fiscal estruturada, praticado por organização criminosa por meio de empresas fornecedoras de notas para acobertar a origem ilícita da mercadoria e introduzir grãos no mercado brasileiro. Também foi identificado o uso de sócios-laranja.

Ao serem interpelados pelas autoridades, os contrabandistas apresentaram comprovantes de produtores rurais da região. Mas ficou evidente que o volume transacionado era muito maior (até dez vezes) que a capacidade de cultivo na região – nos últimos três anos, 100 mil toneladas ingressaram no Estado por meio dos portos clandestinos.

Para dificultar autuações pelo Fisco, os contrabandistas começaram a utilizar notas fiscais eletrônicas (NF-e) emitidas por empresas noteiras de dentro e fora do Estado.

A Receita Estadual também constatou o envolvimento de um escritório de contabilidade sediado em Curitiba. O estabelecimento era responsável pela criação das empresas noteiras que tiveram papel fundamental na implementação da fraude.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/contrabando-de-graos-pela-fronteira-gaucha-com-a-argentina-e-alvo-de-operacao/

Contrabando de grãos pela fronteira gaúcha com a Argentina é alvo de operação

2024-09-24