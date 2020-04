Cultura Secretaria Municipal da Cultura arrecadará alimentos em ação no Laçador no final de semana

24 de abril de 2020

Campanha já realizou uma ação de iluminação do monumento e homenagem aos trabalhadores da saúde. Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A prefeitura, através da SMC (Secretaria Municipal da Cultura), estará arrecadando alimentos e produtos de higiene neste sábado (25) e domingo (26), na esplanada do monumento O Laçador. A ação, que ocorre das 8h às 18h, no sistema de drive-thru, integra a campanha #AjudeAgraxaRS, que nesta semana já realizou uma ação de iluminação do monumento e homenagem aos trabalhadores da saúde.

A iniciativa é uma parceria da SMC com profissionais técnicos do setor cultural, através de um movimento criado para apoiar profissionais freelancers da área artística e de entretenimento. Com o fechamento de espaços culturais e a suspensão de eventos, artistas, técnicos e outros profissionais deixaram de obter renda com shows e demais atividades.

“Essa mobilização de técnicos, artistas, músicos, a turma que faz o espetáculo acontecer, é muito importante para auxiliar os trabalhadores da área da cultura que estão em dificuldades, sem seus cachês”, comenta o coordenador de Música da SMC, Henry Ventura.

Doações para a classe artística

O Museu Joaquim Felizardo (rua João Alfredo 582, Cidade Baixa) também está recebendo donativos nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 12h. Devido às restrições de deslocamento, é indicado que os produtos sejam adquiridos através de empresas que realizam entregas. Se necessário, uma equipe da SMC pode ir retirar as doações no endereço indicado pelo doador. Mais informações e agendamentos no telefone (51) 3289-8064.

