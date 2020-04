Celebridades Anitta revela que já pegou seguranças e fala sobre briga com Pablo Vittar e Ludmilla

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2020

Anitta participou de uma live com o humorista Maurício Meirelles. Foto: Reprodução Anitta participou de uma live com o humorista Maurício Meirelles. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Anitta participou de uma live com o humorista Maurício Meirelles na noite da última quinta-feira (23) e fez diversas revelações sobre assuntos polêmicos de sua vida. A cantora disse que já pegou dois seguranças e ainda comentou sobre as brigas que teve com Ludmilla e Pabllo Vittar.

“Já peguei dois seguranças. Um que era meu segurança, e outro que era segurança de um amigo meu. Na verdade, o primeiro não era o meu segurança. Eu fui fazer um evento e o local contratou uma empresa para fazer a minha segurança. Mas eu mal conseguia fazer o evento, só olhava para o segurança. E ele virou meu amigo também. Depois coloquei a minha amiga para ficar com ele. Eu sou assim”.

A cantora também falou que pretendia pedir desculpas para Ludmilla e Pabllo Vittar. “Mas eu não fiz nada. Quando eu estou errada, eu peço desculpas. Quando eu faço alguma coisa errada com alguém, eu fico muito mal e eu peço desculpas. Eu que fui falar com a Pabllo [Vittar]. [Estou] super de boa com ela. Hoje mesmo a gente estava conversando”.

No final da entrevista, Anitta ainda falou sobre Maluma, um de seus ex-namorados. Quando questionada se ele é bom de cama, Anitta riu e disse: “Muito”

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades