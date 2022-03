Rio Grande do Sul Secretaria realiza ações noturnas na Serra Gaúcha para fiscalizar transporte de vinhos e derivados

Fiscais Estaduais Agropecuários da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) realizam ações noturnas de inspeção e fiscalização de barreiras na Serra Gaúcha, para verificar o transporte de vinhos e derivados.

“Nestas ações, o objetivo é inibir a adulteração de produtos, que interferem na qualidade e prejudicam o consumidor. Também são feitas coletas de amostras, para que o Laboratório de Referência Enológica da secretaria analise os padrões de identidade e qualidade dos produtos transportados”, informa a chefe da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, Fabíola Boscaini Lopes.

Todos os caminhões que transportam vinhos e derivados da uva e do vinho são obrigados a apresentar, juntamente com a carga, a GLT (Guia de Livre Trânsito) e a nota fiscal do produto transportado.

No Rio Grande do Sul, desde 2018, é possível que as empresas façam a solicitação da GLT pela internet, por meio do Sistema de Declarações de Vinícolas, que faz parte da plataforma SDA (Sistema de Defesa Agropecuária) da Seapdr.

Atualmente, são mais de 600 vinícolas registradas e cadastradas no Sisdevin. A cada ano, são emitidas e analisadas pela fiscalização agropecuária estadual cerca de 45 mil GLTs.

