O secretário de secretário extraordinário de Enfrentamento ao Coronavírus de Porto Alegre Bruno Miragem deixou o cargo nesta sexta-feira (21).

Miragem afirma já ter cumprido o compromisso assumido com o Executivo em março, quando aceitou integrar o governo, que era a articulação interna entre órgãos do próprio Município para as ações de enfrentamento da pandemia; auxiliar na organização de um programa social para os mais afetados pela pandemia e a articulação com a sociedade na construção e comunicação das medidas de restrição necessárias ao enfrentamento do novo coronavírus.

Com o retorno das aulas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde é professor, o secretário solicitou, na semana passada, sua exoneração, e volta a se dedicar à vida acadêmica e a seu escritório de advocacia. “

Considerando certa estabilidade dos números da pandemia e a construção de um calendário de retomada das atividades, gradual, construído com todos os setores, bem como o retorno das aulas da universidade, dei por concluída minha missão”, explica Miragem. “Ficou acertado, contudo, que sigo disponível a todos os órgãos e entidades para colaborar com os desafios remanescentes da pandemia”, conclui.