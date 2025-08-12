Terça-feira, 12 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Colunistas Secretário da Reconstrução visita aeronaves que farão mapeamento científico para prevenção de enchentes no RS

Por Flavio Pereira | 12 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Aviões farão o mapeamento completo de 186 municípios do Rio Grande do Sul com o objetivo de garantir a prevenção de novos desastres climáticos

Foto: Divulgação
Aviões farão o mapeamento completo de 186 municípios do Rio Grande do Sul com o objetivo de garantir a prevenção de novos desastres climáticos. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O secretário da Reconstrução do governo federal, Maneco Hassen, visitou na segunda-feira (11) os aviões que farão o mapeamento completo de 186 municípios do Rio Grande do Sul com o objetivo de garantir a prevenção de novos desastres climáticos. O projeto é desenvolvido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em parceria com a Secretaria da Reconstrução.

“Este é um projeto inédito que envolve três aeronaves. Vamos começar os estudos pelos municípios de Porto Alegre, São Leopoldo, Caxias do Sul e Santa Maria. No total, serão 186 municípios envolvidos”, ressaltou Maneco.

Um fator a ser considerado na execução do projeto é a priorização de áreas que tiverem maiores impactos nas últimas chuvas extremas. As áreas prioritárias buscam atender e dar subsídios a projetos e obras de infraestruturas hídricas que minimizem ou eliminem os efeitos de condições climáticas adversas no Estado do Rio Grande do Sul, como os das chuvas de 2024.

O mapeamento envolverá serviços especializados, como aerofotogrametria, perfilamento laser (LIDAR), topografia e geodésia. Os dados coletados serão usados para gerar Modelos Digitais de Superfície e de Terreno (MDS e MDT). Com valor contratado de R$ 45,9 milhões, o processo resultou em uma economia de 45,25% em relação ao orçamento inicial de R$ 83,9 milhões.

O Consórcio Hidro Sul, formado pelas empresas Serviços Aéreos Industriais Especializados; Aerosat Engenharia e Aerolevantamentos; e Fototerra Atividades de Aerolevantamentos, será o responsável pela execução dos trabalhos, com prazo de até 18 meses, podendo haver entregas antecipadas conforme as prioridades do estado.

Orientações para projetos de recuperação

O mapeamento aéreo vai gerar imagens e dados de alta precisão sobre as áreas afetadas, possibilitando diagnósticos detalhados e orientando decisões para obras e projetos de recuperação. Os voos vão cobrir as regiões mais atingidas pelas cheias, identificando alterações na geografia e nos cursos d’água, além de subsidiar a elaboração de projetos de engenharia e infraestrutura.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Colunistas

Deputado Victorino entrega Medalha do Mérito Farroupilha ao presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia
https://www.osul.com.br/secretario-da-reconstrucao-visita-aeronaves-que-farao-mapeamento-cientifico-para-prevencao-de-enchentes-no-rs/ Secretário da Reconstrução visita aeronaves que farão mapeamento científico para prevenção de enchentes no RS 2025-08-12
Deixe seu comentário

Últimas

Brasil Dono da rede de farmácias Ultrafarma é preso em São Paulo
Política Encontro entre Lula e Trump na ONU não está nos planos do governo brasileiro, diz assessor da Presidência da República
Economia Companhia aérea Azul encerra as suas operações em 14 cidades brasileiras
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que proíbe o ingresso no serviço público de condenados por feminicídio e estupro
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões nesta terça-feira
Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em 11 rodovias estaduais no RS
Política Em meio às tarifas dos Estados Unidos, Lula conversa com o presidente da China, Xi Jinping
Esporte Juventude derrota Corinthians na luta para deixar zona do rebaixamento do Brasileirão
Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apreende 850 quilos de agrotóxicos transportados ilegalmente em Santana do Livramento
Mundo Trump estende por mais 90 dias a trégua com a China poucas horas antes de tarifas entrarem em vigor
Pode te interessar

Colunistas Deputado Victorino entrega Medalha do Mérito Farroupilha ao presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia

Bruno Laux Senado debate potencial do transporte ferroviário para a logística do agronegócio brasileiro

Colunistas Governador Eduardo Leite diz que venda da Corsan “livrou o Estado de uma bomba relógio”

Bruno Laux Ministério da Integração inicia projeto de mapeamento aéreo para prevenir novos desastres no RS