Aviões farão o mapeamento completo de 186 municípios do Rio Grande do Sul com o objetivo de garantir a prevenção de novos desastres climáticosFoto: Divulgação
O secretário da Reconstrução do governo federal, Maneco Hassen, visitou na segunda-feira (11) os aviões que farão o mapeamento completo de 186 municípios do Rio Grande do Sul com o objetivo de garantir a prevenção de novos desastres climáticos. O projeto é desenvolvido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em parceria com a Secretaria da Reconstrução.
“Este é um projeto inédito que envolve três aeronaves. Vamos começar os estudos pelos municípios de Porto Alegre, São Leopoldo, Caxias do Sul e Santa Maria. No total, serão 186 municípios envolvidos”, ressaltou Maneco.
Um fator a ser considerado na execução do projeto é a priorização de áreas que tiverem maiores impactos nas últimas chuvas extremas. As áreas prioritárias buscam atender e dar subsídios a projetos e obras de infraestruturas hídricas que minimizem ou eliminem os efeitos de condições climáticas adversas no Estado do Rio Grande do Sul, como os das chuvas de 2024.
O mapeamento envolverá serviços especializados, como aerofotogrametria, perfilamento laser (LIDAR), topografia e geodésia. Os dados coletados serão usados para gerar Modelos Digitais de Superfície e de Terreno (MDS e MDT). Com valor contratado de R$ 45,9 milhões, o processo resultou em uma economia de 45,25% em relação ao orçamento inicial de R$ 83,9 milhões.
O Consórcio Hidro Sul, formado pelas empresas Serviços Aéreos Industriais Especializados; Aerosat Engenharia e Aerolevantamentos; e Fototerra Atividades de Aerolevantamentos, será o responsável pela execução dos trabalhos, com prazo de até 18 meses, podendo haver entregas antecipadas conforme as prioridades do estado.
Orientações para projetos de recuperação
O mapeamento aéreo vai gerar imagens e dados de alta precisão sobre as áreas afetadas, possibilitando diagnósticos detalhados e orientando decisões para obras e projetos de recuperação. Os voos vão cobrir as regiões mais atingidas pelas cheias, identificando alterações na geografia e nos cursos d’água, além de subsidiar a elaboração de projetos de engenharia e infraestrutura.
