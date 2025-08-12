Colunistas Deputado Victorino entrega Medalha do Mérito Farroupilha ao presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia

Por Flavio Pereira | 12 de agosto de 2025

O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, entre os deputados Delegada Nadine, representando a presidência do Legislativo, e Gustavo Victorino Foto: Divulgação Presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, entre os deputados Delegada Nadine, representando a presidência do legislativo, e Gustavo Victorino. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Por iniciativa do deputado Gustavo Victorino (Republicanos), o presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, recebeu na segunda-feira (11), em solenidade que reuniu expressivas autoridades no Salão Júlio de Castilhos, a Medalha do Mérito Farroupilha, a maior honraria da Assembleia Legislativa.

Victorino destacou o histórico de atuação do homenageado na advocacia, em especial “por fazer da OAB uma entidade plural, sem política partidária, mas com a luta pela lei”. Elogiou o perfil conciliador de Lamachia e seu trânsito entre os profissionais da advocacia, em especial nos dias atuais. Elogiou sua atuação à frente da OAB, dizendo que é um dos melhores presidentes que a entidade teve no país e lançou sua candidatura à presidência nacional da Ordem.

O irmão do homenageado, Cláudio Lamachia, presidiu a entidade entre 2016 e 2018. O parlamentar, que também é advogado, disse que o Dia do Advogado define a importância da homenagem e, ainda mais, pela tensão que vive o país com os debates políticos e ideológicos.

Leonardo Lamachia, com a presença de familiares e cercado de dirigentes da OAB, funcionários e demais operadores do direito, considerou a Medalha do Mérito Farroupilha “uma homenagem aos advogados”, discorrendo sobre a relevância da profissão para a justiça, a defesa das liberdades e da democracia.

Disse que “é tempo de falar, de se posicionar neste difícil e complexo quadrante da vida brasileira”, tendo em vista que a democracia brasileira está em risco, conforme afirmou. Lembrou das lutas empreendidas pela OAB pelo estado, como a extinção da dívida do RS, os quatro bilhões de reais de antecipação dos pagamentos dos precatórios federais que em 2024 entraram na economia do estado, a atuação da entidade no período das enchentes e o evento A Cidade da Advocacia, realizado na semana passada, como exemplos de atuação que o conduziram até o recebimento da Medalha do Mérito Farroupilha.

A seguir, fez defesa intransigente da democracia e do estado democrático de direito. Além de representantes do Tribunal de Justiça, da Procuradoria-Geral de Justiça e da Defensoria Pública, registraram presença autoridades do Poder Executivo, representando o governador e as secretarias de Estado. A Mesa Diretora da Assembleia foi representada pela deputada Delegada Nadine (PSDB) e também os deputados Capitão Martim (Republicanos), Issur Koch (PP), Tiago Simon (MDB), Airton Artus (PDT), Elizandro Sabino (PRD) e o ex-presidente da Assembleia Adolfo Brito (PP) prestigiaram a solenidade, que lotou as dependências do Salão Farroupilha com familiares do homenageado e diversas entidades vinculadas à advocacia no Rio Grande do Sul. Também os deputados federais Marcel Van Hatten e Luciano Zucco, do PL, assim como entidades da sociedade civil.

O advogado Leonardo Lamachia, formado pela PUC em 1999, é especialista na área de direito empresarial, com ênfase em direito tributário cívico e administrativo, com atuação em entidades de classe de advogados, foi presidente da Seccional da OAB/RS, reeleito para o biênio 2025/2027, Conselheiro Titular da OAB, tesoureiro do Instituto dos Advogados, membro efetivo da Comissão Nacional da OAB do Conselho Federal da entidade, além de diversas outras atividades vinculadas ao exercício da advocacia.

Os músicos Érlon Péricles, João de Almeida Neto, Desidério Souza e Ângelo Franco encerraram a cerimônia tocando Querência Amada, canção imortalizada por Teixeirinha.

