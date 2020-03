Política Secretário de Comunicação do governo federal está com coronavírus

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Palácio do Planalto informou ainda que a contra-prova deu positivo e que secretário ficará de quarentena em casa Foto: Anderson Riedel/PR Palácio do Planalto informou ainda que a contra-prova deu positivo e que secretário ficará de quarentena em casa. (Foto: Anderson Riedel/PR) Foto: Anderson Riedel/PR

O governo informou nesta quinta-feira (12) que o secretário de Comunicação Social da Presidência, Fábio Wanjgarten, tem coronavírus. O Palácio do Planalto informou ainda que a contra-prova já foi realizada e que o secretário já está em quarentena em casa.

Wajngarten fez parte da comitiva do governo que viajou nesta semana para a Flórida, nos Estados Unidos, para uma série de compromissos. Ele viajou junto com o presidente Jair Bolsonaro.

Na nota em que informou que o secretário contraiu o vírus, o governo disse também que o serviço médico da Previdência está tomando medidas para preservar a saúde de Bolsonaro e de toda a comitiva.

“O Serviço Médico da Presidência da República adotou e está adotando todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do Presidente da República e de toda comitiva presidencial que o acompanhou em recente viagem oficial aos Estados Unidos, bem como dos servidores do Palácio do Planalto”, afirmou o governo.

