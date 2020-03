Política Bolsonaro cancela viagem a Mossoró; ministro diz que o motivo é a pandemia de coronavírus

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

O Palácio do Planalto informou nesta quinta-feira (12) que o presidente Jair Bolsonaro cancelou a viagem que faria à tarde para o Rio Grande do Norte. Em uma rede social, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse que o motivo é a pandemia de coronavírus. A OMS (Organização Mundial de Saúde), declarou a pandemia nesta quarta-feira (11).

O presidente tinha previsão de sair de Brasília às 13h para participar de uma cerimônia em Mossoró, na qual anunciaria medidas do governo federal. Marinho participaria do mesmo evento.

“Infelizmente, tivemos que adiar esse nosso encontro em função de razões de segurança sanitária. A decretação da Organização Mundial da Saúde de uma pandemia mundial, nos obriga a ter uma maior segurança com a figura do presidente da República e com as pessoas que estão no seu entorno”, disse o ministro.

Com o cancelamento desta quinta, a agenda de Bolsonaro não contém compromissos oficias para o dia. Até a última atualização desta reportagem, o presidente permanecia na residência oficial do Palácio da Alvorada.

