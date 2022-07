Rio Grande do Sul Secretário de Trabalho, Emprego e Renda do Rio Grande do Sul deixa o cargo

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Hamilton Sossmeier foi exonerado do cargo "a pedido" Foto: Débora Ercolani/CMPA Hamilton Sossmeier foi exonerado do cargo "a pedido". (Foto: Débora Ercolani/CMPA) Foto: Débora Ercolani/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (27) a exoneração, “a pedido”, do titular da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, o vereador Hamilton Sossmeier (PTB).

Ele reassumirá a sua cadeira na Câmara Municipal. O Palácio Piratini agradeceu ao ex-secretário pelos serviços prestados no período em que esteve à frente da pasta e afirmou que “as substituições no secretariado fazem parte do dinamismo que caracteriza a rotina de administração do governo”.

O secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, foi designado para exercer a função concomitantemente com o cargo que ocupa atualmente.

“Já estão em avaliação nomes igualmente qualificados para liderar o trabalho desenvolvido nessa importante pasta, que segue em execução sem qualquer prejuízo à sociedade”, afirmou o governo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul