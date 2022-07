Política Ucrânia retira Lula da lista de personalidades que estariam fazendo propaganda para a Rússia na guerra

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2022

Na segunda-feira, o candidato à Presidência da República pelo PT era o único brasileiro na lista Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Ucrânia removeu o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de uma lista do Centro de Contenção de Desinformação do governo ucraniano que aponta personalidades internacionais que estariam disseminando informações em consonância com a “propaganda russa” sobre a guerra, que começou em 24 de fevereiro.

Na segunda-feira (25), o candidato à Presidência da República pelo PT era o único brasileiro da lista, que contém diversos políticos e intelectuais de vários países. O nome do petista foi removido na terça-feira (27).

O relatório citava duas supostas afirmações atribuídas ao ex-presidente. A primeira é de que ele teria dito que a Rússia deveria “encabeçar uma nova ordem mundial”. A outra é de que “Zelensky é tão culpado pela guerra quanto Putin”.

Recentemente, Lula fez críticas à atuação do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na condução do conflito. Em entrevista à revista Time publicada em maio, Lula disse que Zelensky seria tão responsável pela guerra quanto o presidente russo Vladimir Putin.

“Às vezes, fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto o Putin. Ele é tão responsável quanto o Putin. Porque numa guerra não tem apenas um culpado”, afirmou Lula.

