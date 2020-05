Notas Brasil Secretário de Vigilância do Ministério da Saúde deixa o cargo

25 de Maio de 2020

O secretário Nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, deixou o cargo nesta segunda-feira (25). A exoneração de Wanderson, a pedido, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Ele já havia chegado a pedir demissão no dia 15 de abril, mas o então ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta não permitiu sua saída.

