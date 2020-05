Notas Brasil Policiais envolvidos na morte de João Pedro são afastados das ruas

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Os três policiais civis envolvidos na morte do adolescente João Pedro Mattos Pinto, de 14 anos, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, foram afastados das ruas. Uma reconstituição será marcada para tentar esclarecer como o jovem foi baleado dentro de casa, no último dia 18, durante operação conjunta das polícias Civil e Federal.

