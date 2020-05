Notas Brasil Ministro da Infraestrutura defende fim da pesagem por eixo

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse nesta segunda (25) que reviu sua posição e, agora, é favorável a uma antiga reivindicação de caminhoneiros autônomos e transportadoras: o fim da pesagem por eixo. “Está na hora de fazermos uma mudança e acabarmos com a pesagem por eixo, passando a pesar o peso bruto total [do veículo carregado com a carga]”, disse.

