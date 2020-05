Notas Brasil Sisu oferecerá bolsas de estudo de ensino a distância

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ofertará, a partir do segundo semestre, bolsas de estudo para cursos de ensino a distância (EaD). A nova modalidade de oferta foi publicada em portaria no Diário Oficial da União desta segunda (25). O Sisu oferta vagas em instituições públicas de ensino superior com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

