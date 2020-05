Notas Brasil Taxa de isolamento fica em 55% no estado de São Paulo

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O percentual de isolamento social no Estado de São Paulo foi de 55% no domingo (24), informou o Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do governo estadual. A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil