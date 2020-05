Notas Brasil MEC suspende pagamento de parcelas do Fies

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) autorizou a suspensão das parcelas dos contratos de financiamento estudantil concedidos com recursos do Fies, que estejam na fase de utilização, carência ou amortização, durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil