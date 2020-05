Política Secretário de vigilância do Ministério da Saúde deixará o cargo na segunda-feira

Por Redação O Sul | 24 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Wanderson de Oliveira chegou a pedir demissão no dia 15 de abril. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Wanderson de Oliveira chegou a pedir demissão no dia 15 de abril. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O secretário Nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, deixará o cargo nesta segunda-feira (25). Ele chegou a pedir demissão no dia 15 de abril, mas o então ministro da Saúde Henrique Mandetta não permitiu sua saída. O ministro seguinte, Nelson Teich, também teria pedido que permanecesse. Ele foi o formulador da estratégia do coronavírus no ministério.

Wanderson Oliveira teria dito que continuará “ajudando ao ministro (interino Eduardo) Pazuello nas ações de resposta à pandemia”. “Somos da mesma instituição, Ministério da Defesa, e conosco é missão dada, missão cumprida.”

Enfermeiro epidemiologista, Wanderson Oliveira é doutor em epidemiologia pela pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), com mais de 20 anos de experiência, sendo 15 deles no Ministério da Saúde, segundo a própria pasta. Coordenou a resposta nacional à pandemia de influenza e à síndrome da zika congênita e atuou como ponto focal para o regulamento sanitário internacional e eventos de massa, como Copa do Mundo e Olimpíadas, segundo o próprio governo. Ele é servidor público federal e tem passagens pelo Ministério da Defesa e Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política