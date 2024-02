Política Secretário dos Estados Unidos se reunirá com Lula na próxima semana em Brasília, informa governo americano

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











De acordo com o comunicado, Blinken discutirá questões bilaterais e globais com Lula. Foto: Whyte House/Reprodução De acordo com o comunicado, Blinken discutirá questões bilaterais e globais com Lula. (Foto: Whyte House/Reprodução) Foto: Whyte House/Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, virá ao Brasil na próxima semana e terá uma audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), informou nesta sexta-feira (16) o governo norte-americano.

De acordo com o comunicado, Blinken discutirá questões bilaterais e globais com Lula. O secretário enfatizará o apoio dos EUA à presidência do G20 do Brasil, à parceria entre os dois países nas áreas de direitos trabalhistas e transição energética.

Blinken, que é um dos principais auxiliares do presidente Joe Biden, também irá à Argentina após compromissos em Brasília e no Rio de Janeiro. Na Argentina, ele terá reunião com o presidente Javier Milei.

O secretário, que responde pela diplomacia norte-americana, tem previsão de chegar na terça-feira (20) a Brasília e seguir na quarta (21) para Rio de Janeiro, onde para participará de uma reunião do G20, grupo que reúne as 19 economias mais desenvolvidas do planeta, mais União Europeia e União Africana. O Brasil preside o G20 neste ano.

A visita do secretário também ocorre no contexto dos 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e EUA, completados neste ano de 2024.

O secretário

Blinken, que fez carreira como diplomata, é um dos nomes de confiança de Biden e ocupa o cargo de Secretário de Estado, equivalente no Brasil ao de ministro das Relações Exteriores.

Como o país tem forte presença internacional, esse posto é considerado o terceiro mais importante nos EUA, depois da presidência e da vice-presidência.

Blinken foi assessor de Bill Clinton, conheceu Joe Biden quando o atual presidente era senador e trabalhou como secretário-executivo de John Kerry quando esse estava à frente da Secretaria de Estado, no governo de Barack Obama.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/secretario-dos-estados-unidos-se-reunira-com-lula-na-proxima-semana-em-brasilia-informa-governo-americano/

Secretário dos Estados Unidos se reunirá com Lula na próxima semana em Brasília, informa governo americano

2024-02-16