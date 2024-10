Acontece Secretário Ernani Polo fará balanço das ações do Estado no X Fórum Oportunidades da Economia

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

Governador Eduardo Leite será responsável pela abertura e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, fará o encerramento dos debates no dia 7 de novembro.

A 10ª edição do Fórum Oportunidades da Economia segundo o Plano Rio Grande se aproxima e os painelistas convidados já começam a planejar os assuntos a serem abordados nos debates. Uma das falas mais aguardadas é a do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo, que fará o encerramento do evento e, dentre outros tópicos, pretende utilizar o espaço para fazer um balanço do trabalho realizado pela sua pasta até aqui.

“Nós vamos relatar o trabalho que estamos fazendo. Acho importante também destacar que, em função de todos os ajustes que foram feitos ao longo dos últimos anos, reformas, a busca do equilíbrio fiscal, hoje o Rio Grande do Sul é um Estado que tem um melhor ambiente de negócios e isso tem refletido nos investimentos que o Estado está recebendo”, ressalta o secretário.

Ele cita os dois grandes investimentos recentes que chegaram ao Rio Grande do Sul: 24 bilhões pela multinacional chilena de celulose CMPC e 3 bilhões na primeira fase do acordo do Estado com a Scala Data Centers. Ernani Polo também aponta os investimentos “não menos importantes” de pequenas e médias empresas que estão apostando neste momento de reconstrução dos gaúchos.

“É importante fazer esse registro porque foram enfrentamentos difíceis, que foram realizados ao longo dos últimos anos. Falo de quase uma década, em que o Estado vem fazendo o dever de casa. Claro que temos ainda muito a ser feito, mas andamos já um bom caminho e tudo o que foi realizado começa a refletir positivamente na atração de investimentos”, conclui Ernani Polo.

A X edição do Fórum Oportunidades da Economia segundo o Plano Rio Grande ocorrerá no dia 7 de novembro, às 14h, no auditório do Ministério Público do Estado, em Porto Alegre. O evento é uma iniciativa da Rede Pampa em parceria com Banrisul, Icatú e Rio Grande Seguros, e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e terá transmissão ao vivo pela Rádio Liberdade, pelo canal no Youtube da TV Pampa e pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

No time de painelistas confirmados constam nomes como: Fernando Lemos, presidente do Banrisul; Ronaldo Santini, secretário do Turismo do RS; César Saut, vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros; Fernando Lucchese, diretor dos hospitais São Francisco, Sto Antônio e Nora Teixeira; Mauro Pilz, diretor da Reiter Log; Antonio Lacerda, diretor-geral da CMPC; Artur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil; Cláudio Bier, presidente do Sistema FIERGS; Sergio Canova Junior, diretor da Partner at McKinsey & Company; Marjorie Kauffmann, secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS; Nei Manica, presidente da Cotrijal; e Fernando Postal, diretor de Desenvolvimento do Banrisul. A abertura será feita pelo governador Eduardo Leite.

As inscrições são gratuitas e limitadas até o dia 6/11 também pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br. O evento é direcionado a prefeitos, secretários estaduais e municipais ligados ao desenvolvimento, tribunais de Contas, Justiça e Ministério Público, empresários do Trade Turístico, além de profissionais de imprensa e demais interessados no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.

