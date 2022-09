Rio Grande do Sul Secretários do governo gaúcho vão aos Estados Unidos para evento sobre mudanças climáticas

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Evento reúne em Nova York autoridades de todo o mundo. (Foto: Divulgação/Climate Week NYC)

Ao longo da semana que vem, a secretária Marjorie Kauffmann (Meio Ambiente e Infraestrutura) e seu colega Domingos Velho Lopes (Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) representarão o Rio Grande do Sul na “Climate Week NYC 2022”, em Nova York (Estados Unidos). O evento reúne autoridades mundiais para discutir o combate às mudanças climáticas.

O evento vai de 19 a 25 de setembro. Marjorie foi convidada a ministrar palestra no dia 21, detalhando medidas na cadeia produtiva de alimentos para reduzir os efeitos do aquecimento global, com enfoque na agricultura de baixo carbono.

De acordo com o Palácio Piratini, o chamado se deve à “importância do Rio Grande do Sul e das ações que reconhecidamente contribuem para os objetivos climáticos em âmbito internacional”. Marjorie ressalta:

“Será um momento de aprender mas também de consolidar as boas práticas que já são executadas no Estado há muitos anos e que, por natureza, são atividades agrícolas de baixo carbono. Esse evento será importante para conhecermos outras realidades e mostrarmos ao mundo nossos projetos. Temos buscado modelos sustentáveis na agropecuária e agora trabalhamos em sistemas de mensuração desses modelos, sob o ponto-de-vista ambiental”.

Evento

Mediado por Zitouni Ould-Dada, diretor-adjunto do escritório de Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Meio Ambiente da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o debate também contará com a participação de outros nomes:

– Jim Andrew, diretor de Sustentabilidade da PepsiCo.

– Chris Harbourt, diretor de Inovação da Indigo Ag.

– Sanjeev Krishnan, diretor de Investimentos da Builders Vision.

– , Maria Lettini, diretora-executiva da Iniciativa FAIRR.

Esta será o 14ª edição do evento, considerado um dos principais fóruns mundiais de discussão de mudanças climáticas, ao conectar representantes de governos, empresas e da sociedade civil de diferentes países.

O evento é organizado pelo Climate Group, organização não governamental britânica e com atuação em todos os continentes. A finalidade é abordar soluções que possam minimizar os impactos de atividades produtivas no clima, estimulando o compartilhamento de perspectivas globais sobre o assunto e a adoção de políticas e ações em resposta aos desafios climáticos. O cronograma completo pode ser conferido no site oficial climateweeknyc.org.

(Marcello Campos)

