Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

De acordo com a Caixa, o dinheiro está parado, pois ainda não conseguiu localizar seus titulares. Foto: Reprodução

O trabalhador que exerceu alguma função com carteira assinada ou qualquer atividade no serviço público entre os anos de 1971 e 1988 vão poder sacar PIS/Pasep.

Segundo a Caixa Econômica Federal, existe um total de R$ 22,8 bilhões disponíveis para saque dos trabalhadores. De acordo com o banco, o dinheiro está parado, pois ainda não conseguiu localizar seus titulares.

Para ter acesso ao dinheiro é preciso que o trabalhador ou herdeiro se dirija a uma agência da Caixa. Os valores ficarão disponíveis para saque até o ano de 2025, após esse período, não havendo nenhum saque, os valores voltarão para os cofres da União e não poderão mais ser retirados.

Quem pode sacar os valores?

O montante total de R$ 22,8 bilhões é referente a um grupo de beneficiários que exerceram atividades com carteira assinada ou atuaram como servidor público, entre os anos de 1971 a 1988.

Em 2020, as cotas do PIS/Pasep migraram para o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O dinheiro poderá ser retirado pelo aplicativo FGTS para celular e tablet.

Como realizar o saque

A pessoa poderá realizar a retirada do dinheiro usando o Cartão Cidadão com senha nos serviços de autoatendimento da Caixa Econômica Federal, lotéricas ou ainda em um correspondente Caixa Aqui, neste caso, o limite para saque é de R$ 3 mil com o cartão.

O cidadão também poderá ir direto a uma agência da Caixa para fazer a retirada do dinheiro. Será necessário levar consigo um documento original de identificação com foto.

Todos os participantes cadastrados no Fundo PIS/Pasep que possuam saldo de cotas podem realizar o saque integral dos valores. Na hipótese de morte do titular, o saldo da conta será disponibilizado aos seus dependentes ou sucessores previstos na lei civil.

As contas vinculadas FGTS originadas pela transferência do Fundo PIS/Pasep estão liberadas para saque.

Se sua documentação estiver toda regular e você tiver direito ao saque, após indicar sua conta de preferência no aplicativo do FGTS, o valor a receber cairá direto na conta bancária informada, em até 5 dias úteis.

