Política Bolsonaro diz que Brasil terminará o ano com inflação de aproximadamente 6%

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Candidato à reeleição diz que projeção da inflação vem caindo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Candidato à reeleição diz que projeção da inflação vem caindo. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O candidato à reeleição à Presidência da República pelo PL, Jair Bolsonaro, disse nesta quinta-feira (15) durante uma live gravada no Rio de Janeiro que seu governo pretende terminar 2022 com uma inflação em cerca de 6%. “A projeção de inflação vem caindo e a gente pretende terminar o ano com a inflação na casa dos 6%. É algo que aí fora, na Europa, nos Estados Unidos, a inflação está um pouco acima disso”, disse o candidato à reeleição.

Durante a live, Bolsonaro também falou sobre o PIX, um meio de pagamento eletrônico instantâneo e gratuito oferecido pelo Banco Central a pessoas físicas e jurídicas lançado em 2020. O candidato à reeleição destacou que seu governo deu autonomia ao Banco Central e que atualmente mais de 100 milhões de pessoas utilizam esta funcionalidade no país.

“Muita gente vivia na informalidade, nunca tinha tido uma conta em banco, passou então a usar o PIX e a se comportar como microempresário. Pelas informações que nós temos são mais de 1 bilhão de movimentações financeiras por mês. O PIX tem colaborado em muita coisa para o Brasil, além de movimentar o mercado, a nossa economia, também transformar muita gente que vivia na informalidade em pequeno, em microempreendedor, também diminuiu a violência no nosso Brasil”, disse o candidato.

Bolsonaro destacou que a tecnologia desenvolvida pelo Banco Central está sendo copiada por outros países. “É uma revolução na economia brasileira. E como é uma boa notícia, ela começa a se espalhar pelo mundo. Estados Unidos, Colômbia e Canadá importam o PIX brasileiro. Nossa tecnologia tem ido para países como Estados Unidos, Colômbia e Canadá”, disse.

Durante a live, Bolsonaro também citou os avanços do governo federal na área da segurança pública. “No nosso governo também diminuiu à metade os assaltos a bancos. É um governo que também vem dando certo nesta área.”

À noite, após a live, Bolsonaro participou de culto alusivo ao aniversário do pastor Silas Malafaia, na igreja liderado por ele, no Rio de Janeiro. No altar, sem fazer citações diretas à política, o presidente falou sobre valores morais. “Tem coisas que são muito caras para todos nós. O aborto, ideologia de gênero, drogas, propriedade privada e família. A vitória é de todos nós, pois o Brasil é a terra do Senhor”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política