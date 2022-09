Brasil Sede do Incra, em Brasília, é esvaziada após servidores sentirem o prédio tremer

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2022

Foram encontradas rachaduras no prédio de 23 andares Foto: Reprodução de TV Foram encontradas rachaduras no prédio de 23 andares. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

A sede do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), em Brasília, precisou ser esvaziada após servidores sentirem o prédio tremer na quinta-feira (08). O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados e decidiram pelo fechamento do edifício.

Em nota, os órgãos informaram que os servidores sentiram tremores “em diversos andares, a partir do sétimo andar”. O prédio tem 23 andares. Conforme os bombeiros, até terça-feira (13) o edifício não poderá ser ocupado novamente.

Segundo o Incra, os servidores ficarão em trabalho remoto. “Aguardamos a vistoria técnica para adotarmos qualquer medida futura”, informou o instituto.

Os bombeiros, a Defesa Civil, engenheiros do Incra e da Universidade de Brasília fizeram uma vistoria no imóvel e encontraram “fissuras em alvenaria e no revestimento próximo à junta de dilatação, na área do primeiro subsolo”, onde fica a garagem.

As rachaduras já eram monitoradas pela equipe técnica do Incra, que realiza um estudo para reformar o prédio. “Ressaltamos que não há risco de colapso estrutural iminente”, afirmaram a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Os órgãos disseram que ainda não foi identificada a causa do tremor.

Em nota, o Incra informou que a construção do prédio foi concluída na década de 1970 e que passa por manutenção e acompanhamento constantes. Segundo o instituto, 600 pessoas, entre servidores e público, circulam por dia pelo local.

