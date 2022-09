Economia Brasil registra deflação pelo segundo mês seguido

Por Marcelo Warth Neto | 9 de setembro de 2022

A inflação medida pelo IPCA em agosto foi a menor para o mês desde 1998 Foto: Agência Brasil A inflação medida pelo IPCA em agosto foi a menor para o mês desde 1998. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do Brasil, variou -0,36% em agosto, a menor taxa para o período desde 1998. Esse foi o segundo mês consecutivo de deflação no País, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (09) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em julho, a variação havia sido de -0,68%. No ano, o IPCA acumula alta de 4,39% e, nos últimos 12 meses, de 8,73%, abaixo dos 10,07% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em agosto de 2021, o índice havia ficado em 0,87%.

Assim como já havia acontecido em julho, o resultado de agosto foi influenciado principalmente pela queda de preços no grupo transportes (-3,37%), que contribuiu com -0,72 ponto percentual no índice. O resultado foi influenciado, mais uma vez, pela baixa nos preços dos combustíveis (-10,82%).

Além disso, o grupo comunicação (-1,10%) também recuou, com impacto de -0,06 ponto percentual. A variação negativa decorre especialmente da redução nos planos de telefonia fixa (-6,71%) e de telefonia móvel (-2,67%).

No lado das altas, o destaque foi o grupo saúde e cuidados pessoais (1,31%), que contribuiu com 0,17 ponto percentual. Já alimentação e bebidas (0,24%) desacelerou em relação a julho (1,30%), com impacto de 0,05 ponto percentual.

As variações dos demais grupos ficaram entre 0,10%, de habitação, e 1,69%, de vestuário, que teve o maior resultado positivo no IPCA de agosto, com destaque para a alta dos preços das roupas femininas (1,92%), masculinas (1,84%) e calçados e acessórios (1,77%).

