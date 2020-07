Esporte Seguindo protocolos de retorno do Gauchão, o Inter realiza testes PCR em atletas, membros da comissão técnica e funcionários do clube

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

A previsão é que o Clube receba os resultados nesta terça (21). Foto: Ricardo Duarte/Internacional A previsão é que o Clube receba os resultados nesta terça (21). (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Antes do treino desta segunda-feira (20), atletas, membros da comissão técnica e funcionários colorados realizaram o teste PCR seguindo o protocolo determinado pela Federação Gaúcha de Futebol, para o retorno do Campeonato Gaúcho.

A previsão é que o Clube receba os resultados nesta terça (21), para após, realizar o último treinamento antes da viagem para Caxias do Sul, onde enfrentará o Grêmio, na quarta (22). Logo após a partida, o Inter deve retornar a Porto Alegre e seguir em regime de concentração para as rodadas restantes.

Musto

Após o treino desta segunda, o volante Musto concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre como vê o clássico desta quarta: “Creio que temos que tratar de nos adaptar rápido ao que a partida requer, mostrar a nossa melhor versão e saber que estamos todos nas mesma condições, todas as equipes estiveram paradas. E nós nos preparamos muito bem”.

“Creio que é igual para todos. Estamos todos nas mesmas condições. Nós temos que ser rápidos e atentos, independente de como for a partida, e tentar aplicar o que estamos fazendo, a forma de trabalhar que estamos trabalhando desde o início do ano, não há desculpas deste lado”, destacou o volante colorado.

Sobre o clima tenso que envolve o clássico, principalmente após a última partida, em março, pela Copa Libertadores, que acabou com oito expulsões, Musto vê como algo do passado: “Penso que vai ter a tensão de qualquer clássico. Todo Grenal tem uma tensão prévia, sabendo a o quão importante é. Não acredito que o precedente, o que passou no último Grenal, traga alguma bronca extra, ou algo pendente. É um clássico diferente. São partidas únicas do qual temos que ganhar independente da competência do outro”.

