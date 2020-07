Esporte Jogadores do Grêmio fazem último treino nesta terça, antes do clássico Grenal

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Na tarde desta segunda-feira (20), o grupo de jogadores do Grêmio voltou a trabalhar, na penúltima sessão antes da retomada dos jogos. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Na tarde desta segunda-feira (20), o grupo de jogadores do Grêmio voltou a trabalhar, na penúltima sessão antes da retomada dos jogos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Na tarde desta segunda-feira (20), o grupo de jogadores do Grêmio voltou a trabalhar no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, na penúltima sessão antes da retomada dos jogos e competições. O retorno do Campeonato Gaúcho será retomado em sua quarta rodada, na segunda fase, com o clássico Gre-Nal no estádio Centenário, tendo portões fechados em Caxias do Sul, às 21h30min.

Para a partida, o técnico Renato Portaluppi completou nesta segunda-feira uma semana de trabalhos com foco na parte tática, efetuando os ajustes de posicionamento defensivo e a mecânica de transição ofensiva. Nesta terça-feira (21) pela manhã, a equipe realiza o trabalho final no CT, antes do deslocamento para a Serra Gaúcha, às 13h30min. Com nove pontos conquistados, o Grêmio pode se isolar ainda mais na liderança do Grupo B em caso de vitória.

Seguindo o protocolo para o retorno do Campeonato Gaúcho, o Grêmio realizou na manhã de domingo (19) o teste PCR no departamento de futebol. O exame contemplou comissão técnica, funcionários e atletas e, após o resultado, a delegação inicia a concentração para o confronto com o Inter.

Antes da atividade de domingo, que iniciou às 9h30min, membros da comissão técnica e funcionários foram os primeiros a realizar o teste, que é feito com uma coleta nasal. Após a atividade, os atletas passaram pela sala de testagem para o mesmo procedimento, que foi realizado por um laboratório indicado pela Federação Gaúcha de Futebol, mas com o acompanhamento dos médicos do Grêmio, Márcio Dornelles, Paulo Rabaldo e Gabriel Severo, e do técnico em enfermagem Adriano Welter.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte