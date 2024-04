Esporte Segunda edição da Copa RS de Futebol Amador tem rodada especial de abertura no domingo

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Entrega do troféu na primeira edição da Copa RS de Futebol Amador. Foto: Divulgação/SEL Entrega do troféu na primeira edição da Copa RS de Futebol Amador. (Foto: Divulgação/SEL) Foto: Divulgação/SEL

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Vai ser dado o pontapé inicial na segunda edição da Copa RS de Futebol Amador. Neste domingo (21), a bola rola no estádio Sady Schmidt, em Campo Bom, para a rodada especial de abertura, com uma partida de cada categoria.

Organizada pela Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), a competição reúne 162 equipes de 82 municípios, sendo 72 times na categoria Livre (acima de 18 anos), 66 na categoria Veterano (a partir de 40 anos) e 24 na categoria Master (acima de 50 anos), novidade desta edição.

O titular da SEL, Danrlei de Deus, destaca os números alcançados antes mesmo de os jogos começarem. A segunda edição já supera a primeira em alguns quesitos, com um número maior de times e jogadores inscritos. “A gente torce muito para que seja como foi na primeira Copa RS: um grande sucesso. A gente está com pelo menos 5.880 atletas nesta segunda edição. Além dos atletas e familiares, são cerca de 20 mil pessoas, no mínimo, diretamente envolvidas na competição”, detalha.

“Se a primeira edição não tivesse sido bem organizada, feita de forma correta, o governador Eduardo Leite não teria nos dado a oportunidade de realizar a segunda edição. Então, também sou grato a ele, que confiou no nosso trabalho e, vendo os resultados, apostou nesta segunda Copa RS”, acrescenta Danrlei.

Serão mais de 200 partidas em sete etapas até a grande final de cada uma das três categorias, sempre com ingressos gratuitos. Outra novidade muito pedida pela comunidade e atendida nesta edição são as semifinais, que serão jogadas na modalidade eliminatória dupla (dois jogos) para definir quem serão os finalistas em cada categoria.

Copa RS

Organizada pela Secretaria do Esporte e Lazer, com o apoio da Federação Gaúcha de Futebol, a competição tem como objetivo valorizar os atletas amadores e promover a interação de municípios e a prática esportiva dentro da comunidade gaúcha.

A primeira edição foi realizada entre outubro de 2022 e março de 2023, representando um marco na retomada do futebol amador gaúcho. A competição reuniu mais de 5 mil profissionais e 147 times, mobilizando todas as regiões do Estado em mais de 200 jogos.

Rodada de abertura

9h – Categoria Master

E.C. Barnabé (Gravataí) x E. C. Cruzeiro (Cachoeirinha)

12h – Categoria Veterano

Respeito e Igualdade (Torres) x Farroupilha (Rolante)

15h – Categoria Livre

Botafogo F. C. (Sapucaia do Sul) x Campo Bom (Campo Bom)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/segunda-edicao-da-copa-rs-de-futebol-amador-tem-rodada-especial-de-abertura-no-domingo/

Segunda edição da Copa RS de Futebol Amador tem rodada especial de abertura no domingo

2024-04-20