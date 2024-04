Grêmio Na Arena, Grêmio vence o Cuiabá por 1 a 0 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado, o Tricolor somou 6 pontos na tabela do Brasileirão. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e disputada nesse sábado (20) na Arena, o Grêmio venceu o Cuiabá por 1 a 0. O gol foi marcado por Cristaldo. Com o resultado, o Tricolor somou 6 pontos na tabela. O próximo compromisso da equipe comandada por Renato Portaluppi é na terça-feira (23), contra o Estudiantes de La Plata, na Argentina, às 19h.

Já pelo Brasileirão, o Grêmio volta a campo no dia 27 (sábado) para enfrentar o Bahia. O duelo está marcado para as 21h na Arena Fonte Nova, em Salvador. Na segunda rodada da competição nacional, o Tricolor havia vencido o Athletico-PR por 2 a 0, na Arena. Antes, na sua estreia pelo torneio nacional, o clube gaúcho havia perdido de 2 a 1 para o Vasco da Gama, no São Januário.

Na Copa do Brasil, o Operário-PR será o primeiro adversário do Grêmio. Por ser um dos clubes participantes da Libertadores da América de 2024, o Tricolor ingressa na terceira fase da competição. Por sorteio ficou definido que o primeiro jogo será no Paraná, com o Grêmio decidindo a vaga na Arena. A partida de ida está programada inicialmente para o dia 1° de maio e o jogo de volta para o dia 22 de maio.

Na partida desse sábado pelo Brasileirão, o técnico Renato Portaluppi optou por uma equipe mista, com cinco alterações em relação ao time que venceu o Athletico Paranaense no início da semana.

O jogo

A primeira finalização da partida foi do time visitante na Arena. O Cuiabá assustou logo aos 2 minutos, quando Matheus Alexandre finalizou de dentro da área e raspou a trave. O Grêmio encontrou dificuldades para armar jogadas diante do adversário. Aos 18min, Cafú chutou na pequena área, obrigando o goleiro Marchesín a fazer excelente defesa. Já o primeiro lance de perigo tricolor ocorreu somente aos 40 minutos em tentativa de “puxeta” de JP Galvão – o goleiro Walter defendeu com brilhantismo. Com maior posse, os donos da casa chegaram a gol quando Cristaldo levantou na área à procura de JP. A bola não tocou em ninguém até parar no fundo das redes.

O Grêmio retornou do intervalo com uma postura mais agressiva e cresceu de produção. Mas um lance assustou a todos. Após um choque de cabeça entre Zé Guilherme e Marllon, do Cuiabá, o lateral gremista precisou ser substituído – Fabio entrou em sua vaga. Com boas participações de JP Galvão pela esquerda, tanto Villasanti quanto João Pedro desperdiçaram boas oportunidades. Renato começou a fazer mais trocas na equipe de olho no compromisso de meio de semana contra o Estudiantes de La Plata, na Argentina, pela Libertadores. Nos acréscimos, o Cuiabá quase igualou o placar em cabeceio de Derek.

Ficha técnica

– Grêmio: Marchesín; João Pedro, Gustav Martins, Rodrigo Ely e Zé Guilherme (Fábio); Du Queiroz (Dodi), Vilassanti e Cristaldo (Everton Galdino); Soteldo (Ronald), Gustavo Nunes (Natã) e João Pedro Galvão (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Gaúcho.

– Cuiabá: Walter; Marllon, Bruno Alves e Alan Empereur (Gabriel); Matheus Alexandre, Denilson (Lucas Fernandes), Fernando Sobral (Lucas Mineiro) e Rikelme; Jonathan Cafú (Derik Lacerda), Clayson (André Luís) e Isidro Pitta (Luciano Giménez). Técnico: Luiz Fernando Iubel.

– Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Alessandro Alvaro Rocha de Matos. VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/com-time-alternativo-gremio-recebe-o-cuiaba-neste-sabado-na-arena/

Na Arena, Grêmio vence o Cuiabá por 1 a 0 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro

2024-04-20