Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

O contrato de Cuiabano com o Botafogo é válido até 2027 Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio acertou, na sexta-feira (19), a venda do lateral-esquerdo Cuiabano para o Botafogo. Os valores negociados são mantidos em sigilo pelos clubes.

Revelado nas categorias de base, Cuiabano vinha sendo titular nas últimas partidas do Grêmio, após as lesões de Reinaldo e Mayk. Nesta temporada, o jogador de 21 anos sofreu com duas lesões musculares ainda no Gauchão e atuou em apenas quatro partidas.

A direção gremista tentou a renovação com o atleta, que tem contrato até o final de 2024 e poderia deixar o Tricolor de graça em dezembro. No entanto, a proposta do Fogão prevaleceu.

O contrato de Cuiabano com o Botafogo é válido até 2027 e foi realizado às pressas, já que na sexta foi o último dia para negociações por jogadores que atuaram nos estaduais.

2024-04-20