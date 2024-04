Porto Alegre Festa e homenagens celebram os 80 anos do HPS em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

Festa contou com apresentação da dupla Claus e Vanessa, bolo - personalizado com o formato da instituição - e descerramento de placa. Foto: Pedro Piegas/PMPA Festa contou com apresentação da dupla Claus e Vanessa, bolo - personalizado com o formato da instituição - e descerramento de placa. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

Os 80 anos do Hospital de Pronto Socorro (HPS) foram comemorados com uma grande festa na sexta-feira (19), e contou com a presença de autoridades, ex-diretores, profissionais e ex-pacientes. Com apresentação da dupla Claus e Vanessa, bolo – personalizado com o formato da instituição – e descerramento de placa, o evento ocorreu em estrutura montada no terreno que dará lugar ao novo anexo da instituição, na avenida José Bonifácio.

“Estamos pisando no próximo prédio do HPS, mas ele não vai acontecer sozinho, precisaremos que a cidade abrace a causa da ampliação do hospital. A união do poder público e do setor privado dará vida às novas instalações, reforçando a confiança que cada um tem nesta instituição’’, disse o prefeito em exercício, Ricardo Gomes.

A diretora-geral do HPS, Tatiana Breyer, agradeceu às autoridades e aos profissionais da instituição, que atuam com dedicação e empenho na assistência à população gaúcha. “Nossas equipes entregam aos pacientes seu melhor trabalho, tempo, conhecimento e habilidade. É impressionante acompanhar o atendimento na sala vermelha e ver nossos profissionais atuando para salvar vidas que chegam em estado grave”, afirmou Tatiana.

O secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, destacou que o HPS atende de 300 a 500 pessoas por dia, de todos cantos do Rio Grande do Sul. “Como serviço do Sistema Único de Saúde, jamais vamos fechar portas. É um hospital caro, mas que tem um custo-benefício altíssimo em favor da população”, disse o gestor. Ritter citou o aporte financeiro destinado pela prefeitura nos últimos anos e que resultou na reforma de setores como UTI pediátrica e na aquisição de equipamentos.

Reconhecimento

Com 43 anos de trabalho, o profissional mais antigo do HPS, Roberto Peres Cunha, apelidado carinhosamente de Cachopinha, recebeu homenagem representando os demais trabalhadores. Foram homenageados os ex-diretores do HPS: Carlos Jader Feldmann, Hamilton Petry, Roberto Pellegrini Coral, Paulo Roberto Franco Azambuja e Elisabeth Collares, além de três ex-pacientes que tiveram as vidas salvas pelos profissionais do hospital. Após, o público assistiu ao vídeo com depoimentos que retratam a importância do hospital no cuidado das pessoas, com universalidade, igualdade e gratuidade.

Participaram do evento a primeira-dama de Porto Alegre, Valéria Leopoldino; secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann; representante do Ministério da Saúde, Maria Celeste; deputados e vereadores, além de representantes do Ministério Público, hospitais, conselhos, associações, sindicatos e de outras instituições da área da saúde.

