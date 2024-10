Porto Alegre Segunda edição da Feira da Agricultura Familiar de Porto Alegre ocorre em novembro no Largo Glênio Peres

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

Este ano, a feira contará com 94 expositores de diferentes regiões do Estado. Foto: Alex Rocha/Arquivo/PMPA

A segunda Feira da Agricultura Familiar de Porto Alegre acontece de 4 a 9 de novembro, ao lado do Mercado Público, no Largo Jornalista Glênio Peres, Centro. A montagem da estrutura se inicia neste sábado (19). A Feira terá entrada gratuita e funcionará diariamente das 8h às 19h.

Este ano, a feira contará com 94 expositores de diferentes regiões do Estado, que oferecerão uma variedade de produtos como frutas, legumes, verduras, pães, geleias, queijos, embutidos, mel, artesanato, flores, entre outros. Uma parceria com a Associação dos Produtores da Rede Agroecológica Metropolitana (Rama) possibilitará a participação de três empreendimentos da Capital, oferecendo produtos orgânicos. A primeira edição da feira foi realizada ano passado, com a intenção de levar os empreendimentos para Porto Alegre e facilitar o acesso do consumidor a produtos diferenciados no mercado.

Em razão da montagem do evento, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informam que o estacionamento rotativo Área Azul no Largo Jornalista Glênio Peres estará desativado a partir deste sábado. O retorno da operação, após desmontagem do evento, está previsto para a segunda-feira, 18 de novembro.

O estacionamento rotativo segue disponível na região da Praça XV, rua Siqueira Campos e Travessa Francisco de Leonardo Truda. A realização é da Fetag-RS, com o apoio da prefeitura, por meio da Secretaria de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV).

