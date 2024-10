Futebol Em fase final de recuperação, Neymar completa 1 ano sem jogar

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

Neymar está em plena recuperação física no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Foto: Reprodução/Instagram Neymar está em plena recuperação física no Al-Hilal, da Arábia Saudita. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Nessa quinta-feira (17), dia em que completa um ano da lesão no joelho esquerdo, Neymar publicou uma foto em suas redes sociais onde é possível ver as cicatrizes das cirurgias que fez durante o longo período de tratamento.

“Marcas de um guerreiro que nunca desiste do que quer”, escreveu Neymar em sua conta oficial no Instagram. Em outro posto, Neymar relembrou o dia em que saiu de campo lesionado, na partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em outubro de 2023.

“Um ano da pior lesão que tive”, disse o craque, que usou um emoji de tristeza ao final do texto. Aos 43 minutos do primeiro tempo da partida entre Brasil e Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu, o atacante rompeu o o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e machucou dois meniscos.

Neymar está em plena recuperação física no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele já voltou a treinar com bola e, inclusive, marcou um gol durante a semana. No período sem o camisa 10, a Seleção Brasileira disputou 14 partidas. Foram três derrotas, cinco empates e seis vitórias, aproveitamento de 54,7% dos pontos. Desde a estreia de Neymar com a amarelinha, em 2010, o Brasil disputou 190 jogos e em 62 deles craque não atuou. Com o atacante em campo, o aproveitamento é de 78,6%. Sem ele, cai para 63,9%.

Quando volta?

A Seleção tem mais uma data Fifa a disputar neste ano, em novembro, e planeja convocar Neymar somente se ele entrar em campo pelo Al-Hilal antes disso. Todavia, só há uma oportunidade e ela já acontece na próxima semana. Neymar não está inscrito no Campeonato Saudita e tem a Liga dos Campeões da Ásia como única competição a disputar pelo clube nesta reta final de ano. O próximo compromisso pelo torneio é na segunda-feira (21), contra o Al-Ain.

Depois disso, o Al-Hilal voltará a jogar a competição em 4 de novembro, após a convocação de Dorival Júnior – a data da divulgação dos nomes ainda não foi confirmada, mas a tendência é que ocorra no próximo dia 1º. Antes disso, em 27 de outubro, uma pré-lista precisa ser enviada aos clubes.

Para ter mais detalhes das condições clínicas e físicas de Neymar, o médico Rodrigo Lasmar, da Seleção Brasileira, responsável por operar o jogador, viajará ao Oriente Médio nos próximos dias. O atacante foi reintegrado aos treinos com o elenco do Al-Hilal em 29 de setembro.

O Brasil enfrentará Venezuela, fora de casa, e Uruguai, em Salvador, na data Fifa de novembro. Depois disso, volta a campo somente em março do ano que vem, contra Colômbia e Argentina.

