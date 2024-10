Futebol Barcelona faz transferência milionária para conta de golpista que se passava por agente de Lewandowski

17 de outubro de 2024

O time transferiu para a conta do criminoso cerca de R$ 6 milhões.

O Barcelona vivenciou uma situação inusitada durante a contratação do atleta Robert Lewandowski, em 2022. O clube catalão foi enganado por um golpista que se passou pelo empresário do polonês. O time transferiu para a conta do criminoso cerca de R$ 6 milhões.

De acordo com a rádio Cadena Ser, no mês em que a contratação de Lewandowski foi acertada, o clube espanhol recebeu um e-mail que exigia a transferência do valor acertado entre as partes para a conta no nome de Michael Hermanus Gerardus Demon. O Barcelona chegou a enviar o dinheiro, mas o banco bloqueou a transação por estranhar o valor alto, uma vez que a conta era recente e nunca havia recebido uma quantia como aquela.

Com as investigações, as autoridades descobriram que o nome que constava na conta do golpista era de um indivíduo comum que teve seus documentos roubados. O empresário do atleta descobriu sobre o golpe apenas um mês depois que o jogador estava no Barcelona. O clube catalão confirmou que foi enganado mas que conseguiu recuperar o valor.

Depois da tentativa de golpe sofrida pelo clube espanhol, a transferência de Lewandowski foi concluída de forma correta. O clube fechou o acordo com o jogador no valor de € 45 milhões (R$ 277 milhões) fixos e mais € 5 milhões (R$ 30 milhões) extras.

