Rio Grande do Sul Segunda via on-line da carteira de identidade poderá ser retirada em mais quatro cidades

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

A solicitação da carteira de identidade, além do site do IGP, também pode ser feita pelo rs.gov.br. Foto: Ascom IGP A solicitação da carteira de identidade, além do site do IGP, também pode ser feita pelo rs.gov.br. (Foto: Ascom IGP) Foto: Ascom IGP

O IGP (Instituto-Geral de Perícias) amplia para mais cidades o serviço que permite a retirada da segunda via do documento de identidade pela internet. Desde esta segunda-feira (27), a retirada pode ser feita nos Postos de Identificação do IGP em Novo Hamburgo e Osório. E a partir da sexta-feira (1º/8), em Gramado e Venâncio Aires. Até então, o documento só era entregue no Departamento de Identificação em Porto Alegre.

A solicitação da segunda via on-line pode ser feita pelo site do IGP e pelo rs.gov.br – portal de serviços digitais do governo do Estado. Ao encaminhar o pedido, o usuário deve informar em que cidade fará a retirada. O serviço foi lançado em 25 de junho. Desde então, já foram entregues 793 carteiras solicitadas nessa modalidade – média diária de 27 pedidos.

“São pessoas que não precisaram sair de casa para fazer o encaminhamento, o que diminui os deslocamentos e as aglomerações. A retirada é feita conforme os protocolos de distanciamento controlado do governo do Estado”, afirma a diretora do Departamento de Identificação, Katia Reolon Bittencourt.

A segunda via on-line reproduz foto, assinatura, impressão digital (biometria) e todos os dados pessoais (biográficos) que foram cadastrados quando o cidadão solicitou a última carteira de identidade.

O valor é o mesmo da segunda via comum: R$ 71,10. O prazo de entrega é menor: três dias úteis em Porto Alegre e cinco dias úteis para Novo Hamburgo, Osório, Venâncio Aires e Gramado, prazo que começa a contar a partir do pagamento da taxa.

Os pré-requisitos para solicitar a carteira de identidade via o serviço 2ª Via-online são os seguintes:

• ter 18 anos completos na data de expedição da sua última segunda via da carteira de identidade, que precisa ter sido emitida no Rio Grande do Sul;

• a segunda via deve ter sido expedida nos últimos cinco anos;

• dados pessoais, como nome completo e estado civil, não podem ter sofrido alterações desde a expedição da última carteira de identidade.

Onde retirar a identidade solicitada via o serviço 2ª Via On-line:

• Novo Hamburgo: rua Lima e Silva, 421 – Centro;

• Osório: rua João Sarmento, 249, sala 1- Centro;

• Gramado: rua João Carniel, 525 – bairro Carniel;

• Venâncio Aires: rua Osvaldo Aranha, 1.004 – Centro;

• Porto Alegre: avenida Azenha, 255, bairro Azenha.

