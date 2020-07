Magazine Aos 24 anos, Rafaella, irmã de Neymar, faz preenchimento labial

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Rafaella Santos, irmã de neymar, é adepta de procedimentos estéticos como o preenchimento labial. (Foto: Reprodução/Instagram)

A clínica estética responsável pelo preenchimento labial de Rafaella Santos compartilhou nesta segunda-feira (27) o resultado do procedimento estético realizado pela irmã de Neymar.

A influenciadora digital já havia visitado o estabelecimento especializado em harmonização orofacial para fazer o tratamento na boca na última quinta-feira.

A jovem de 24 anos iniciou o tratamento na clínica JK Estética Avançada em setembro de 2019 e, desde então, tem feito acompanhamento com o cirurgião Samuel Montalvão.

Pouco mais de um mês depois, em 6 de outubro do ano passado, o médico compartilhou no Instagram detalhes sobre o procedimento estético: “Fizemos uma hidratação labial utilizando 1ml de ácido hialurônico. Como já havia material preenchedor, conseguimos um excelente resultado com volume e contorno satisfatórios”.

Passeio com amigas

A estação é inverno, mas o sol segue firme e forte e não deixa a temperatura cair. Rafaella então resolveu aproveitar a segunda-feira com um grupo de amigas. Além da praia e do mar, a turma fez um passeio de barco nas águas de Mangaratiba, na região da Costa Verde do Rio.

De biquíni, a influenciadora posou sozinha e também grudadinha com as três amigas estavam com ela. Rafaella, aliás, usou um dos momentos para brincar com uma delas, no momento em que estavam na embarcação: “Queria gravar um vídeo dizendo que a Monique desacostumou. Todas as praias que a gente vai, ela cai… E ela mora no litoral (de São Paulo), em Ilhabela. E está caindo em todas as pedras”.

Rafaella, aliás, também passou o fim de semana no município de Mangaratiba. Aos seus seguidores, a bela mostrou alguns dos looks que usou em sua estadia no local.

Outra amiga de Rafa, Raíssa Willmersdorf publicou a mesma imagem em que o grupo aparece, e as descreveu como ” meu time”.

