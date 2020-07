Magazine Ryan Reynolds oferece 25 mil reais a quem devolver urso de pelúcia roubado

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Ryan Reynolds ofereceu recompensa de 5 mil dólares a quem devolver urso de pelúcia roubado na cidade de Vancouver, no Canadá. (Foto: Reprodução/Twitter)

Com mais de 16 milhões de seguidores no Twitter, Ryan Reynolds decidiu usar o seu alcance na rede social para ajudar uma mulher de Vancouver, no Canadá, a encontrar um ursinho de pelúcia que lhe foi roubado.

Deborah Goble, jornalista da rede CBC, havia compartilhado o pedido de ajuda no Twitter. Na publicação, ela explicou que o ursinho estava dentro de uma mochila, e foi roubado junto com um tablet. “Mara, a dona, diz que [a pelúcia] vinha com a voz da sua mãe, que dizia: ‘Eu amo você, tenho orgulho de você, sempre estarei com você’. A mãe dela faleceu no ano passado”, adicionou a jornalista.

Ryan Reynolds retuitou a mensagem de Goble para seus milhões de seguidores, e ainda ofereceu uma recompensa de cerca de R$ 25 mil caso o brinquedo fosse devolvido à sua dona. “Vancouver: 5 mil dólares a quem devolver esse urso à Mara. Nenhuma pergunta será feita. Acho que todos nós precisamos que esse urso volte para casa”, escreveu. Até o momento, a publicação do ator canadense já foi curtida mais de 330 mil vezes.

A dona do ursinho de pelúcia, Mara Soriano, teve sua mochila roubada enquanto se mudava para um novo apartamento na cidade de Vancouver – bastou alguns momentos de descuido para a levarem embora. “Isso me devastou. Estou arrasada”, ela disse ao site CBC.

A própria polícia da cidade de Vancouver também recorreu aos seus seguidores no Twitter para pedir ajuda para encontrar o ursinho.

Recentemente, Ryan Reynolds investiu em outra boa causa: ele sua esposa, a atriz Blake Lively, doaram R$ 1 milhão para um fundo de liberação de manifestantes presos em protestos antirracistas nos Estados Unidos.

