Porto Alegre Segundo andar do Mercado Público de Porto Alegre é liberado

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2022

O espaço recebeu um novo projeto luminotécnico, que melhorará a eficiência energética do sistema e contará com iluminação operacional. Foto: Alex Rocha/PMPA

Foi liberado, nesta sexta-feira (29), o segundo andar do Mercado Público de Porto Alegre. No dia 6 de julho de 2013, um incêndio destruiu aproximadamente 60% do pavimento superior do Mercado.

De acordo com a Associação do Comércio do Mercado Público de Porto Alegre, entre os estabelecimentos que irão retomar as atividades em seus locais de origem estão o Bar Chopp 26, o restaurante Taberna 32, a sorveteria Beijo Frio, o restaurante Mamma Júlia, o restaurante Telúrico e restaurante Marco Zero – os dois últimos, em um segundo momento. Outros nove pontos serão licitados pela prefeitura e receberão novos permissionários.

Investimento

A troca dos equipamentos, a reforma elétrica e abertura dos novos banheiros garantiram acessibilidade, segurança e conforto a usuários e comerciantes. Os recursos para a realização da reforma fazem parte de um Termo de Conversão de Área Pública (TCAP) firmado entre a prefeitura e a empresa Multiplan.

A pedido do Executivo Municipal, a empresa concordou em antecipar o cumprimento das obrigações do TCAP para viabilizar a reabertura do Mercado Público, que contará com investimento de até R$ 9,4 milhões.

Escadas rolantes

A troca das escadas rolantes representa um investimento de R$ 1,06 milhão. Os equipamentos, fabricados pela empresa Otis, possuem dispositivo de segurança multifuncional – ao detectar um problema, o sistema ativa os freios de forma rápida e consistente – e as caixas de entrada do corrimão com o pilar alongado proporcionam aos passageiros maior tempo para segurá-lo.

Elevadores

Os novos elevadores do Mercado Público possuem tecnologia avançada, que consome menos energia elétrica, e utilizam correias planas revestidas de poliuretano ao invés de cabos de aço. As cintas de elevação são até 20% mais leves e duram até três vezes mais que o cabo de aço convencional, eliminando o contato entre o metal das polias e o metal dos cabos utilizados em sistemas tradicionais, resultando em uma viagem mais silenciosa. O motor dos novos elevadores permanece no poço, eliminando a necessidade de uma sala de máquinas separada.

Reforma elétrica

Foram substituídas as instalações provisórias instaladas no pavimento superior, dando lugar e uma rede adequada às exigências do novo Plano de Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI), aprovado no Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS), e aos requisitos da subestação de energia elétrica e do quadro geral de distribuição de baixa tensão (QGBT).

O espaço recebeu um novo projeto luminotécnico, que melhorará a eficiência energética do sistema e contará com iluminação operacional e de serviço necessárias às áreas comuns. Também foram instaladas novas luzes de emergência – incluindo balizamento de rotas de fuga – e novas redes lógica e de telefonia, modernizando a capacidade de comunicação e conectividade do Mercado.

