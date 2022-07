Porto Alegre Peru escolhe Porto Alegre como sede das celebrações em alusão ao seu 201º Aniversário de Independência

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2022

Parte da comitiva peruana no lançamento da exposição “Consciência”, na Casa de Cultura Mario Quintana. Foto: Consulado General del Perú en São Paulo/Divulgação Foto: Consulado General del Perú en São Paulo/Divulgação

Uma comitiva peruana liberada pelo cônsul geral do Peru em São Paulo, César De Las Casas, e pelo cônsul adjunto, Raul Meneses, está em Porto Alegre para celebrar o 201º Aniversário da Independência do país, na chamada “Semana Nacional do Peru”. De 25 a 30 de julho, o grupo está desenvolvendo uma série de atividades na cidade com o objetivo de estreitar relações, visto que cerca de três mil peruanos vivem no Rio Grande do Sul.

No primeiro dia de agenda, foi realizado um encontro com o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, além de secretários municipais de Cultura e Desenvolvimento Social. O intuito da reunião foi buscar possibilidades de cooperação institucional e técnica entre o Peru e a capital gaúcha. A representação peruana também instaurou um Consulado itinerante para atender a comunidade peruana residente em Porto Alegre e no interior do estado, proporcionando documentação necessária para o processo de regularização migratória e inserção no mercado de trabalho brasileiro.

“O Rio Grande do Sul é um estado muito rico, com grande potencial. Por isso a importância de conversar com autoridades e empresários, pois queremos estabelecer parcerias para que investidores brasileiros possam apostar em projetos, em áreas como infraestrutura, hidrelétricas, saúde e educação, que o Peru está promovendo”, destacou o cônsul geral, César De Las Casas.

Ainda como marco das comemorações, o Consulado peruano, em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura, organizou o lançamento da exposição “Consciência”, de autoria do artista peruano Ivan Ciro Palomino, premiado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2016, pela obra “Girando pela paz”. A mostra inclui 26 ilustrações que abordam temas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, como guerra e suas consequências, mudanças climáticas, liberdade de expressão, emigração, educação, entre outros.

“Consciência” fica aberta até o dia 28 de setembro, na Casa de Cultura Mario Quintana, com entrada franca.

