Segundo dia de Enem: é melhor "chutar" ou deixar em branco? Tire dúvidas

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

No Enem, dois candidatos podem acertar exatamente o mesmo número de questões, mas tirar notas diferentes. (Foto: Reprodução)

No primeiro domingo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, os candidatos tiveram de se organizar para redigir a redação e resolver questões de linguagens e ciências humanas. Nesta segunda etapa, neste domingo, dia 12, o desafio é outro: dar conta (perdão pelo trocadilho) das 90 perguntas de matemática, física, química e biologia, em apenas 5 horas.

Como se organizar? Onde escrever os cálculos? O que fazer se não souber responder? Quantos minutos gastar por pergunta? Tire suas dúvidas abaixo.

– 1- Por quais questões começar? No Enem, dois candidatos podem acertar exatamente o mesmo número de questões, mas tirar notas diferentes. Pode parecer estranho ou injusto, mas a explicação é o modelo de correção adotado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): Teoria de Resposta ao Item (TRI).

A TRI beneficia quem realmente se preparou para o exame. Por exemplo: se alguém acerta as questões mais difíceis, mas erra aquelas consideradas fáceis, tirará uma nota menor do que o aluno que foi mais “coerente” e só errou as complexas. Ou seja, é basicamente um sistema que tenta detectar os “chutes”.

Por isso mesmo, é importante garantir que as perguntas mais simples estejam corretas. Melhor, então, começar por elas, antes que o cansaço aumente.

Na 1ª leitura: resolva todas as questões que podem ser solucionadas rapidamente.

Na 2ª leitura: encare as questões que deixaram apenas uma dúvida pontual.

Na 3ª leitura: faça as mais longas ou sobre assuntos não tão comuns no Enem.

– 2- E se não souber responder? É melhor “chutar” ou deixar em branco? Por mais que a TRI, como explicamos acima, atribua menos pontos ao candidato que “chuta” as respostas (em comparação ao que tem um desempenho “coerente”), nunca deixe o gabarito em branco, explica João Pitoscio Filho, coordenador pedagógico do Curso Etapa.

“É melhor arriscar um ‘chute cego’ do que deixar uma questão sem resposta”, afirma. Qualquer pontinho é melhor do que nada, certo?

– 4- Quantos minutos gastar por questão? No segundo domingo, serão 5 horas de prova. Para dar tempo de resolver as 45 questões de matemática e as 45 de ciências da natureza, a recomendação é que o aluno gaste, em média, 3 minutos por pergunta. Mas não se desespere se levar mais do que isso para terminar alguma delas — as mais difíceis vão, sim, ser mais demoradas. Se perceber que está há muito tempo na mesma parte, passe para a próxima, de modo que garanta os acertos das mais fáceis. Depois, retome o desafio.

“O essencial é ter treinado durante o ano para entrar na prova com uma estratégia definida e testada”, diz Pitoscio Filho. E lembre-se: não é permitido usar relógio. Use como referência o que estiver na sala de aula.

– 5- Posso usar lápis para o rascunho das contas? Onde fazer os cálculos? O Inep só permite que você use caneta preta, de tubo transparente, tanto para resolver as questões quanto para passá-las a limpo no gabarito. Nada de lápis, lapiseira, borracha ou corretivo — nem para fazer as contas!

É um desafio, de fato, não poder apagar nada, ainda mais com tão pouco espaço: o candidato só tem uma folha em branco para o rascunho, no fim do caderno de questões.

O coordenador do Etapa recomenda que sejam aproveitados aqueles pedacinhos em branco nas margens das provas. “E é melhor evitar rabiscar desnecessariamente”, diz. As informações são do portal de notícias G1.

