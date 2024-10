Política Segundo turno das eleições: veja quem são os candidatos de Lula e Bolsonaro nas capitais

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Desde o fim do primeiro turno, Lula e Bolsonaro estão percorrendo as capitais para reforçar o apoio a candidatos. (Foto: Reprodução)

No segundo turno das eleições municipais, que vai ocorrer no domingo (27), candidatos apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vão disputar o comando das prefeituras de todas as 15 capitais onde os eleitores vão retornar às urnas. Já nomes apoiados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estarão concorrendo em nove cidades.

Candidatos apoiados pelos dois vão se enfrentar em nove capitais:

Aracaju (SE)

Na capital sergipana, a candidata apoiada por Lula foi a jornalista Candisse Carvalho (PT), que não conseguiu ir para o segundo turno ao ficar em quarto lugar com 28.049 votos (9,2% dos votos válidos). O partido do presidente decidiu, então, apoiar o advogado Luiz Roberto (PDT), que ficou em segundo com 72.427 votos (23,9% dos votos válidos).

Belém (PA)

Em Belém, Lula apoia a candidatura do deputado estadual Igor Normando (MDB). O candidato de Bolsonaro é o deputado federal Éder Mauro (PL).

Belo Horizonte (MG)

No segundo turno em Belo Horizonte, Lula decidiu apoiar o atual prefeito da capital mineira, Fuad Noman (PSD). O candidato de Bolsonaro é o deputado estadual Bruno Engler (PL), que foi o mais votado no primeiro turno, com 435.853 votos (34,5% dos votos válidos). Fuad, por sua vez, recebeu 336.442 votos (26,5% dos votos válidos).

Campo Grande (MS)

Em Campo Grande, o segundo turno vai ser disputado por Adriane Lopes (PP), que ficou em primeiro na primeira etapa do pleito, com 31,7% dos votos válidos, e por Rose Modesto (União), que conseguiu uma vaga ao conquistar 29,6% dos votos válidos.

Cuiabá (MT)

Na capital mato-grossense, o deputado estadual Lúdio Cabral (PT) contrariou as pesquisas de intenção de voto e conseguiu uma vaga no segundo turno após conquistar 90.719 votos (28,3% dos votos válidos). O candidato de Bolsonaro, por sua vez, é o deputado federal Abílio Brunini (PL), que liderou o primeiro turno com 126.944 votos (39,6% dos votos válidos).

Curitiba (PR)

Em Curitiba, dois candidatos representantes da direita vão disputar o segundo turno. O vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD), com vice do partido de Bolsonaro, liderou a primeira rodada, com 313.347 votos (33,5% dos votos válidos). Quem vai enfrentar Pimentel é a jornalista Cristina Graeml (PMB), que foi a surpresa do pleito e conquistou 291.523 votos (31,2% dos votos válidos).

Fortaleza (CE)

A capital do Ceará é a maior cidade do País onde haverá um confronto direto entre PT e PL. No último dia 6, o deputado federal André Fernandes (PL) ficou em primeiro lugar, com 562.305 votos (40,2% dos votos válidos), e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) terminou em segundo no primeiro turno, com 480.174 votos (34,3% dos votos válidos).

Goiânia (GO)

Em Goiânia, o candidato de Bolsonaro é o ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL), que ficou em primeiro na primeira etapa do pleito, no último dia 6, com 214.253 votos (31,1% dos votos válidos). Ele vai enfrentar o ex-deputado federal Sandro Mabel (União), que foi escolhido por 190.278 eleitores (27,7% dos votos válidos).

João Pessoa (PB)

Em João Pessoa, o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL) conseguiu uma vaga na próxima rodada ao obter 90.840 votos (21,8% dos votos válidos). Ele vai enfrentar o atual prefeito da capital paraibana, Cícero Lucena (PP), que quase venceu o pleito em primeiro turno ao conquistar 205.122 (49,2% dos votos válidos).

Manaus (AM)

Em Manaus, o representante do bolsonarismo foi o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), que ficou em segundo com 275.063 votos (24,9% dos votos válidos). Ele vai enfrentar o atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), que terminou o pleito no primeiro lugar, com 354.596 votos (32,6% dos votos válidos).

Natal (RN)

O PL, do ex-presidente Bolsonaro, apoia a candidatura do deputado federal Paulinho Freire (União), que liderou o primeiro turno com 171.146 (44,1% dos votos válidos). A disputa vai ser contra a deputada federal Natália Bonavides (PT), apoiada por Lula, que ficou em segundo com 110.483 votos (28,4% dos votos válidos).

Palmas (TO)

Na capital do Tocantins, a candidata de Bolsonaro é a deputada estadual Janad Valcari (PL), que ficou em primeiro lugar no primeiro turno, com 62.126 votos (39,2% dos votos válidos). Ela vai enfrentar o ex-deputado federal Eduardo Siqueira Campos (Podemos), que foi escolhido por 51.344 eleitores (32,4% dos votos válidos).

Porto Alegre (RS)

Na capital gaúcha, Bolsonaro apoia o atual prefeito Sebastião Melo (MDB), que chegou perto de conseguir a vitória em primeiro turno no último dia 6. Melo recebeu os votos de 345.420 porto-alegrenses (49,7% dos votos válidos).

A deputada federal Maria do Rosário (PT), liderança histórica do partido de Lula, vai participar do embate com Melo. A candidata conquistou 182.553 votos (26,3% dos votos válidos) na primeira fase do pleito.

Porto Velho (RO)

Em Porto Velho, a candidata de Bolsonaro é a ex-deputada federal Mariana Carvalho (União), que liderou o primeiro turno com 111.329 votos (44,5% dos votos válidos). Ela vai enfrentar o ex-deputado federal Léo Moraes (Podemos), que ficou em segundo, com 64.125 votos (25,6% dos votos válidos).

São Paulo (SP)

Na maior cidade do País, o PT deixou de ter candidato próprio na eleição municipal pela primeira vez na história ao decidir apoiar a campanha do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). A vice da chapa dele é a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), que voltou integrar os quadros do PT após sair da legenda distribuindo ataques em 2015.

