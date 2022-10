Política Segundo turno em Pernambuco terá duas mulheres na disputa pelo governo

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Pela primeira vez, o Estado de Pernambuco elegerá uma governadora. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em Pernambuco foi definido que haverá segundo turno nas eleições para governador do Estado. Marília Arraes (Solidariedade) e Raquel Lyra (PSDB) foram as primeiras colocadas na disputa.

Neta do ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes, Marília, de 38 anos, iniciou sua militância ainda jovem no movimento estudantil na Faculdade de Direito do Recife. Atualmente, é deputada federal e foi vereadora de Recife por três mandatos. Já disputou a prefeitura do Recife em 2020. Sebastião Oliveira (Avante), 54 anos, será vice na chapa.

Servidora concursada da Procuradoria-Geral do Estado, 44 anos, Raquel é formada em direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com pós-graduação em direito econômico e de empresas. Se elegeu deputada estadual por duas vezes e foi secretária da Infância e Juventude do Estado. Foi eleita prefeita de Caruaru (PE) em 2016 e reeleita em 2020. A vice na chapa será a deputada Priscila Krause (Cidadania), 44 anos.

Raquel sofreu uma perda pessoal neste dia de eleição. Seu marido, o empresário Fernando Lucena, de 44 anos, morreu pela manhã de mal súbito. Ela chegou a anunciar que não votaria, mas acabou se dirigindo sua seção eleitoral no final da tarde.

Com a passagem de Marília e Raquel para a etapa final da eleição, Pernambuco terá pela primeira vez uma governadora eleita. Até hoje, apenas homens foram eleitos para o Palácio do Campo das Princesas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política