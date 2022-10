Notícias Jorginho Mello e Décio Lima disputarão o 2º turno em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Candidatos do PL e do PT foram os dois mais bem votados. (Foto: Divulgação)

O novo governador de Santa Catarina será definido apenas em segundo turno, no próximo dia 30 de outubro. A disputa será entre Jorginho Mello (PL) e Décio Lima (PT).

Com 99,93 % das urnas apuradas, às 21h28, Jorginho Mello havia obtido 1.575.192 votos (38,62% dos votos válidos), contra 709.874 (17,40%) votos recebidos por Décio Lima.

Foram registradas 1.013.193 abstenções (18,43% do total do eleitorado), e computados 66.822 votos em branco e 89.571 nulos.

Décio Lima foi a surpresa para o 2º turno. As pesquisas de intenção de voto o colocavam em quarto lugar na disputa. A última Pesquisa Ipec (ex-Ibope) apontava empate técnico entre o senador Jorginho Mello (PL), com 29% e o governador Carlos Moisés (Republicanos), com 23%. Em seguida, apareciam empatados tecnicamente Gean Loureiro (União Brasil), com 16%; e Décio Lima (PT), com 15%.

Jorginho Mello (PL), de 66 anos, ocupa hoje o cargo de senador por Santa Catarina. Foi deputado federal pelo estado de 2011 a 2019. Concorre pelo Partido Liberal de forma isolada. Sua vice na chapa é a delegada Marilisa (PL).

Décio Lima (PT), de 62 anos, ex-deputado federal, advogado e professor, já foi prefeito em Blumenau (SC). Concorre pela coligação formada pelos partidos PT/PSB/Solidariedade/PCdoB/PV). Tem como vice a microempreendedora Bia Vargas (PSB).

O candidato do PL, Jorge Seif, garantiu a vaga do estado no Senado com 39,79% dos votos. Raimundo Colombo (PSD) tem 16,31%, Dário Berger (PSB) tem 16,22% e Kennedy Nunes (PTB) 11,89%.

