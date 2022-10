Política Wilson Lima e Eduardo Braga disputam 2º turno para o governo do Amazonas

2 de outubro de 2022

Wilson Lima obteve mais de 42% dos votos, enquanto o Eduardo Braga teve 20%. (Foto: Divulgação)

Wilson Lima (União Brasil) e Eduardo Braga (MDB) vão disputar o segundo turno para o governo do Amazonas no dia 30 de outubro. Com 98,63% das urnas apuradas, o candidato à reeleição tinha 42,61%, enquanto o senador obtinha 20,82%. Amazonino Mendes (Cidadania) ficou em terceiro lugar na disputa deste domingo (2), com 18,74% dos votos.

Eduardo Braga é senador, tem 61 anos, e nasceu em Belém, no Pará. Foi eleito governador do Amazonas em duas ocasiões (2003-2010) e prefeito de Manaus (1994-1997). Anteriormente, em 1987, foi eleito deputado estadual, e em 1991, deputado federal.

Braga também foi titular do Ministério de Minas e Energia (2015-2016), no segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Esta é a sexta vez que o candidato disputa o cargo. Eduardo Braga já concorreu ao governo do Amazonas em 1998, 2002, 2006, 2014 e nas eleições suplementares de 2017.

Wilson Lima é jornalista, tem 46 anos, e nasceu na cidade de Santarém, no Pará. Os conhecimentos adquiridos no curso de Gestão Turística lhe renderam o convite para ser assessor técnico da Secretaria de Turismo da Prefeitura de Itaituba/PA, onde atuou por quatro anos. Ele já atuou como locutor comercial e apresentador de um programa jornalístico no Pará.

A mudança definitiva para Manaus ocorreu em 2006, quando foi convidado para ser repórter de TV em uma emissora local. Neste período, iniciou o curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e também apresentava um programa de rádio.

Em 2009, exerceu a função de mestre de cerimônia na Prefeitura de Manaus. Em 2010, assumiu novamente a apresentação de um programa de TV. Em 2018, foi eleito governador do Amazonas pelo PSC.

