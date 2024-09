Colunistas Segura na poltrona

Por Leandro Mazzini | 2 de setembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

A despeito das queimadas sem controle nos Estados da Amazônia Legal – muitas comuns para esta época do ano devido à seca, outras criminosas, como notório – a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, está bem segura no cargo. Parte porque há, como já citamos, uma motivação criminosa no fogaréu na mata nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Caso para polícia. Mas principalmente porque os países europeus que bancam o Fundo Amazônia a garantem na vaga. É essa turma quem vai financiar a COP30 em Belém ano que vem, e ela os representa bem.

Agro à Mesa

Há uma articulação da cúpula do PSD para fazer o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD-MT), senador licenciado, o vice-presidente na chapa de Davi Alcolumbre (União-AP) em fevereiro. Se vingar, Fávaro pode ser substituído por Guilherme Campos, o coringa de Kassab recém-chegado ao MAPA como secretário de Política Agrícola. A negociação passa pela forte bancada do agronegócio.

Cargo poderoso

Um cargo sem holofotes, mas poderoso, e sob mando da ministra Simone Tebet é cobiçado por muitos partidos. É o de Fábio Bueno, coordenador dos Bancos Multilaterais da Secretaria de Assuntos Internacionais do Planejamento. Ele é o homem do Fundo para a Bacia do Prata, um caixa bilionário bancado por Brasil e vizinhos para projetos de infraestrutura no Mercosul. E com direito a rodar o mundo.

Você paga

A Câmara já pagou, até fim de agosto, mais de R$ 138 milhões com os gastos do “cotão”, para custear atividades dos parlamentares. O valor daria para pagar 4,6 vezes a última premiação da Mega Sena, que rendeu aos vencedores R$ 29,8 milhões. Os campeões de gastos são Vinícius Gurgel (PL-AP), com R$ 387 mil; Danilo Forte (União-CE), com R$ 376 mil; e Geraldo Resende (PSDB-MS), com R$ 375 mil.

PF e as mulheres

A Polícia Federal reforçou contato com as policiais após o 1º encontro nacional de mulheres. Uma Carta pediu políticas de combate a assédios. A assessoria da instituição ressaltou que através dos “programas Rosa dos Ventos, #PFporElas e #PFporTodos desenvolve ações para promover o bem-estar, enfrentar o assédio e a discriminação, e apoiar a saúde mental”.

Aumenta o som!

Os bairros de Ipanema e Leblon se destacam com 68% das ocupações de hotéis alavancadas pela iminência do Rock’n Rio, seguidos pela Barra e Recreio com 63% de reservas garantidas. São dados da pesquisa realizada pelo HotéisRIO. E devem crescer: O público do evento é mais jovem e tende a efetivar as reservas no último minuto.

colunaesplanada@gmail.com

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2024-09-02