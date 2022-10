Economia Seguradora quer seus segurados frequentando academia

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2022

Interesse da operadora é estimular hábitos mais saudáveis entre os clientes de seus planos corporativos. (Foto: Reprodução)

De olho no impacto da atividade física na redução de custos com emergências médicas no longo prazo, a SulAmérica passará a oferecer a assinatura da Gympass aos beneficiários e dependentes de seus planos de saúde corporativos.

A associação com a seguradora é a primeira do tipo celebrada pela Gympass e coloca 2,4 milhões de novos clientes potenciais na rota do “unicórnio” de bem-estar — aumentando em praticamente um quarto o universo de usuários elegíveis da startup no mundo.

A assinatura da Gympass — que abrange acesso a academias, personal trainer, sessões de terapia e apps de bem-estar — é oferecida como benefício corporativo aos funcionários das empresas que são suas clientes. Com a SulAmérica, a startup chegará às companhias por meio de uma intermediária que já detém fatia importante do mercado na sua carteira.

“A adesão, claro, é opcional, mas imaginamos que haverá uma conversão relativamente alta. Hoje, na nossa base tradicional, já registramos uma conversão média da ordem 30% dos clientes elegíveis”, afirma Priscila Siqueira, CEO da Gympass no Brasil.

Os detalhes do acordo entre as duas não foram divulgados, mas a Gympass diz que a oferta é um investimento da SulAmérica. A operadora está oferecendo a opção sem custo para as empresas, calculando uma economia de R$ 97 mil por ano no caso de uma companhia de cem funcionários.

O interesse da operadora é estimular hábitos mais saudáveis entre os clientes de seus planos corporativos, potencialmente cortando custos ao prevenir problemas de saúde mais graves nessa base. A SulAmérica vai conseguir avaliar os impactos, uma vez que a adesão terá que ser feita por meio do seu próprio aplicativo.

Além disso, os segurados que se inscreverem no Gympass e frequentarem uma academia de ginástica ou estúdio pelo menos duas vezes por semana, ao longo de seis meses, ganharão crédito para usar a plataforma gratuitamente por mais seis meses (com cashback total de até R$ 275,40, equivalente ao plano Basic).

“O fato de uma seguradora do tamanho da SulAmérica investir nesse modelo corrobora nossa visão de que a prevenção é uma parte elementar da saúde”, acrescenta Priscila.

A Gympass não informa quantos usuários possui, mas diz que as 6 mil empresas que são clientes hoje no mundo têm cerca de 10 milhões de funcionários. A startup já opera em 12 países, incluindo Estados Unidos, Espanha e Inglaterra, mas o Brasil — onde foi fundada em 2012— é ainda seu maior mercado. Ela foi avaliada em US$ 2,2 bilhões em rodada de investimento no ano passado, quando levantou US$ 220 milhões junto a fundos como Softbank e General Atlantic.

