Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2022

A startup Raízs ajuda a combater o desperdício tirando da terra apenas o que será consumido. (Foto: Divulgação/Raízs)

Com 33 milhões de pessoas passando fome, o Brasil encara o desafio de evitar que 27 milhões de toneladas de alimentos sejam jogadas no lixo todo ano, segundo estimativa da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Com esse número, o país está entre os dez que mais desperdiçam comida no mundo, de acordo com a entidade. Indústria, varejo e foodtechs (startups que atuam no ramo de alimentação) já vêm trabalhando nesse sentido. Mas o esforço precisa ser conjunto e ampliado, alertam os especialistas.

As perdas acontecem em toda a cadeia produtiva – desde que o alimento é colhido, no transporte e no armazenamento. Em alguns casos, a falta de investimento é o principal fator. É buscando soluções para cada etapa do processo que as foodtechs têm focado seu trabalho. Tendo como aliada a tecnologia, a Intelligent Foods, por exemplo, é uma startup que concentrou seu negócio em evitar perdas no transporte de alimentos.

Os sócios da empresa vêm pesquisando como preservar produtos sem refrigeração, em embalagens de plástico ou vidro. Desenvolveram uma técnica que combina temperatura e pressão, reduzindo a ação das bactérias e outros micro-organismos, mas mantém as características originais do produto por tempo prolongado, sem conservantes. Um pão de forma com validade de uma semana pode durar até um ano. O mesmo prazo vale para o suco de uma melancia.

“Estudamos cada produto, garantindo que ele fique com suas características originais. Esse método evita dependência da cadeia de refrigeração no transporte e permite que alimentos sejam levados a regiões onde não são produzidos com custo menor”, diz o administrador Wagner Murgel, um dos sócios da Intelligent Foods, que vem testando com empresas o lançamento de diversos produtos no mercado.

Há footdtechs ainda que ajudam na gestão dos produtos do varejo e da indústria. A Conecting Food faz uma gestão inteligente da doação de alimentos para Organizações da Sociedade Civil (OSCs), ajudando a reduzir a fome e, ao mesmo tempo, auxiliando o setor privado a avançar na agenda ESG (do inglês, agenda ambiental, social e de governança).

Produtos próximos do vencimento; frutas e legumes “sem estética”, que perderam valor comercial; e latas com pequenas avarias, que seriam descartadas, viram refeições. Entre seus parceiros na ponta da doação estão Grupo Pão de Açúcar (GPA), iFood, Nestlé e Danone.

“Temos um modelo de negócio de prestação de serviço, assumindo a gestão e a redistribuição dos alimentos”, conta Priscila Socoloski, gerente de operação da foodtech, que, desde 2016, já transformou sete mil toneladas de produtos que seriam descartados em 14,4 milhões de refeições em 15 Estados.

Já a proposta do marketplace Food to Save é evitar que pães, doces, legumes, saladas, frutas e cereais próximos à data de validade ou “imperfeitos” sejam descartados por supermercados, hortifrútis, padarias ou cafeterias. Fundada no ano passado, a foodtech se inspirou em um modelo que já existe na Europa e conecta o consumidor a estes estabelecimentos. As vendas são feitas por meio de sacolas surpresas, com doces, salgados ou mistas. Uma sacola com produtos, que normalmente custaria R$ 90, sai por R$ 29,99.

“É um modelo de ganha-ganha. O consumidor paga mais barato, ajuda a evitar desperdícios, e o estabelecimento amplia a receita”, diz Lucas Infante, um dos sócios-fundadores, lembrando que, em 18 meses, a plataforma evitou que 500 toneladas de comida fossem para o lixo.

Só em 2020, foi sancionada lei federal que autoriza a doação de alimentos e refeições não comercializados por parte de indústrias, supermercados e restaurantes. Isso permite que os estabelecimentos possam criar programas de doação com mais segurança jurídica. Antes havia restrições e até punição ao doador caso o alimento causasse algum problema a quem o recebeu.

“A pandemia mostrou que é preciso um trabalho conjunto de toda a cadeia de produção, desde o campo até a indústria, contra o desperdício”, diz João Dornellas, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia).

A entidade defende mudar a classificação “data de validade” — que faz com que muita comida vá para o lixo ainda em boas condições — para “bom para consumo até” (do inglês best before), que já é usada em outros países. Isso evitaria desperdício de cerca de 10% nos lares e nos supermercados de itens como macarrão, conservas e biscoitos.

O Brasil bateu recordes sucessivos de produção de grãos nos últimos anos, mas a capacidade de armazenamento não cresceu no mesmo ritmo. A safra de grãos 2020/2021 atingiu 271 milhões de toneladas, mas houve déficit de armazenagem de 122 milhões de toneladas, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A Raízs é uma startup que ajuda a combater o desperdício dos alimentos tirando da terra apenas o que será consumido. Por meio do site da empresa, os gestores conseguem prever exatamente o que será vendido em cestas por assinatura. E só colhem o que vai ser comercializado. A Raízs conecta cerca de 900 famílias de pequenos produtores em todo o país com o consumidor final.

“A ideia é gerar aumento de renda para o pequeno produtor, evitando desperdícios, e oferecendo produtos frescos”, diz o engenheiro de gestão Tomás Abrahão, CEO e fundador da Raízs.

As foodtechs estão acelerando a luta contra o desperdício, mas nas grandes empresas esse movimento também está crescendo. O Grupo Pão de Açúcar colocou essa meta como um de seus pilares de sustentabilidade. Em parceria com um fornecedor, já desenvolveu uma embalagem para carnes que aumenta em seis vezes a vida útil do produto. As informações são do jornal O Globo.

