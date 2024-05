Economia Ministros da Fazenda e do Planejamento em rota de colisão

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Economistas temem que o governo mude o teto de 2,5%, ampliando ainda mais a margem de gastos. (Foto: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, descartou o fim da indexação do salário mínimo. A ideia havia sido levantada não só pela Ministra do Planejamento, Simone Tebet, mas por técnicos de ambas as pastas, de forma reservada, que entendem que há uma espécie bomba relógio armada capaz de desestabilizar o arcabouço fiscal.

“Houve um debate, na época da discussão da política de valorização do salário mínimo, em que a Fazenda defendeu que o indexador do mínimo fosse o PIB per capita e a posição da Fazenda foi vencida”, disse ele.

O ministro indicou que a solução estaria em encontrar fontes de financiamento para cobrir essas despesas. “A Previdência tem um custo e precisamos encontrar fontes de financiamento para cumprir os compromissos assumidos no País”, disse.

Nesse caso, Haddad faz uma ligeira confusão sobre a origem do problema, que é a velocidade de crescimento desse gasto – não só a falta de receitas – acima do limite de 2,5% permitido pelo arcabouço fiscal. Ou seja, se a Previdência cresce mais, outras rubricas precisam crescer menos, ou até encolher, para que tudo fique dentro do teto máximo permitido pela regra.

O ministro também apontou dificuldades políticas para a alteração dos pisos da saúde e da educação, que hoje são indexadas às receitas do governo. Mas pontuou que essa vinculação acaba avançando sobre “as áreas desprotegidas” do Orçamento.

Em um cenário extremo, essas três despesas (Previdência, saúde e educação) vão consumir todos os gastos discricionários do governo – como investimentos e custeio – o que, na prática, levará a uma paralisação da máquina pública.

O que os economistas temem é que muito antes disso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decida por flexibilizar o teto de 2,5%, ampliando ainda mais a margem de gastos. Com isso, a estabilização da dívida pública ficaria mais distante, com efeitos sobre o dólar, a inflação e a taxa básica de juros.

O ministro mais uma vez terceirizou a agenda de cortes para a pasta de Tebet, mas defendeu projeto que põe fim aos supersalários do funcionalismo público. Tudo somado, é pouco para a agenda de cortes.

Haddad também comentou o Copom dividido da última quarta-feira (8). Disse que não existem bancadas políticas dentro do Banco Central e que houve uma quebra de acordo por parte do Copom, em relação ao que havia sido indicado pelo Ata da reunião de março, que prometeu um corte de meio ponto.

Qualquer que seja a motivação, o ruído foi criado. Hoje o País carrega incertezas não apenas no campo fiscal, mas agora na política monetária.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/ministros-da-fazenda-e-do-planejamento-em-rota-de-colisao/

Ministros da Fazenda e do Planejamento em rota de colisão

2024-05-11