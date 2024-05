Economia Prefeitura de Porto Alegre e entidades recomendam que lojas permaneçam fechadas até sexta-feira nos bairros afetados pela enchente

Por Marcelo Warth | 11 de maio de 2024

Bairros como Cidade Baixa, Praia de Belas e Menino Deus, além da região do 4º Distrito, foram inundados pela cheia do Guaíba Foto: Alex Rocha/PMPA Bairros como Cidade Baixa, Praia de Belas e Menino Deus, além da região do 4º Distrito, foram inundados pela cheia do Guaíba. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura e entidades como o Sindilojas Porto Alegre (Sindicato dos Lojistas do Comércio), CDL Poa (Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre), ACPA (Associação Comercial de Porto Alegre), Sindha (Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região) e Sindec-Poa (Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre) recomendaram aos lojistas que mantenham fechados até sexta-feira (17) os estabelecimentos localizados nos bairros afetados pela enchente na Capital gaúcha.

“As entidades compreendem as perdas enfrentadas pelo comércio varejista, mas entendem que a segurança de todos é prioridade até que o nível do Guaíba baixe e as ruas estejam seguras. Nos solidarizamos com as comunidades atingidas pelas inundações e estamos à disposição para ajudar de diversas formas”, diz nota divulgada pelos representantes do comércio na Capital.

As entidades e a prefeitura alertaram que muitas regiões de Porto Alegre seguem com as ruas alagadas, o que torna esses locais perigosos.

O Sindilojas ressaltou que, nos bairros que não foram inundados, a manutenção das lojas abertas ajuda no abastecimento da população e contribui para a recuperação da economia gaúcha.

“Claro que onde as águas tomaram conta, a gente vem pedindo que os lojistas mantenham suas lojas fechadas por vários motivos. Porém, os locais com a possibilidade de locomoção de pessoas, é salutar que estejam abertas, mantendo o atendimento de demandas da população”, disse o presidente do sindicato, Arcione Piva.

